彰化生活美學館母語on air 台灣小小配音員任多元語聲優

國立彰化生活美學館主辦由小朋友擔任配音員的母語廣播節目製播計畫，「母語on air、聲優就是你」培訓活動正式啟動，於彰化縣好修國小等5所學校及社區開辦母語繪話廣播戲劇營，培訓小小配音員，讓參與學童學習以文字、圖像、聲音及肢體等多元創意方式親近與學習母語。

國立彰化生活美學館表示，繼108年起推出社區母語計畫，編印《薩奇和小虎的奇遇旅程》有聲書繪本以及推出《幸福一條街》社區劇場節目，開啟多元創意方式推動母語，109年更推出「『聲聲箱習』-母語多元共創學習計畫」，其中「母語on air、聲優就是你」以在地意識培力、繪話廣播戲劇營、廣播劇節目等三大架構。

透過萍蓬草兒童劇團帶領，邀集母語、戲劇、博物館及教育等專家跨領域合作，結合中部四縣市5所國中、小及社區共同培訓小朋友加入陣容，藉由自創繪本故事及廣播劇腳本形式將母語融入運用，並到專業廣播電台錄音，保障各族群母語使用者之教育資源、傳播與公共服務之權利，為推廣母語友善環境盡一份心力。

該館表示因應《國家語言發展法》及《文化基本法》頒布、新課綱實施新住民語文課程，推出母語多元共創學習計畫，強調語言傳承、復振與發展的重要，藉由實作體驗落實12年國教新課綱精神，課程中開辦社區培力工作坊，教孩子們製作家鄉地圖，了解自己，我思我居，並由專業老師指導撰寫廣播劇腳本、繪本插畫到錄製廣播劇都一手包辦，希望傳達尊重語言文化平等、促進文化多樣發展概念，使母語傳承從小扎根零斷層。

主辦單位表示，將從100多位同學中徵選小小配音員到中部老字號國聲電台錄音，製作融合台語、客語、原住民語及新住民語等四種語言共20集廣播劇，為鼓勵小朋友發揮創意與實力，未來更將成果製作成影音電子書，公開辦理網路人氣票選競賽活動，由孩子們自己的聲音，從廣播節目、社群及網路媒體向世界發聲，相信是新鮮難得的文化體驗教育。

「母語on air」廣播劇預定於10月10日雙十國慶開播，分別於每週六上午7點至8點、週日上午10點至11點國聲電台「行腳中台灣」、教育電台「幸福中台灣」節目播出，歡迎對推動母語學習有興趣之民眾一同關心及收聽 。活動詳情請上「聲聲箱習」FB粉絲團或「國立彰化生活美學館」官網查詢。