插電式混合動力車減碳不力？ 研究：取決駕駛人習慣

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於近年掀起減碳風潮，許多駕駛人轉向了電動車，有些人則以折衷的方式，選擇介於燃油車與電動車之間的「插電式混合動力車」(PHEVs) 並且大受歡迎，佔了全球新車總銷售量的3%，然而，插電式混合動力車的碳排量，真的有官方報告宣稱的那麼低嗎？

由於低碳生活的意識抬頭，插電式混合動力車被視為傳統純燃油交通工具的一項替代品，且日益受到歡迎，這種車輛的生產商宣稱，由於可以比電動車多跑大約20到40英里，又相較於其他車種，PHEVs更為環保。

然而，歐洲運輸與環境聯合會(European Federation for Transport and Environment)和綠色和平組織在採樣了全歐2萬輛插電式混合動力車後，分析卻顯示，PHEVs的碳排量約為每公里120克的二氧化碳，相比於官方公布的每公里44克，相差將近三倍，這也代表著在一輛PHEVs的生命週期（廠商預估平均可使用年數）中，它大約會排出28公噸的二氧化碳。

相較之下，一輛純燃油驅動的車在生命週期中會排出39到41公噸的二氧化碳，傳統型的油電混合車則會排出約33公噸，雖然排放量確實是比較低，一量PHEVs的減排量大概只有燃油車的33%，比實驗室公布的推測減排量低了許多。

相較於綠色和平組織高喊這是廠商的陰謀，運輸環境聯合會認為，除了駕駛人並不會定期充電而過度依賴燃油引擎外，這些車子的設計上，只要天冷、駕駛猛然加速，就會轉為使用燃油引擎也是個問題，這代表著一輛PHEVs的碳排量多寡，很大一部分取決於駕駛人的習慣。

排放分析公司的Nick Molden說，如果駕駛人時常充電，且大多跑短路程，那碳排量就會很低，反之，就會逼近一輛燃油車的碳排量，排多、排少，是由駕駛人決定的。