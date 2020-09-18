西灣國際沙龍 台灣中山大學多國國際生與旗山學童交流

國立中山大學舉辦「未來領袖英語夏令營」，由臺灣學生與來自西班牙、俄羅斯、美國的國際生前進高雄旗山國小(翻攝自國立中山大學網站) 國立中山大學舉辦「未來領袖英語夏令營」，由臺灣學生與來自西班牙、俄羅斯、美國的國際生前進高雄旗山國小(翻攝自國立中山大學網站)

國立中山大學舉辦「西灣國際沙龍」首部曲「未來領袖英語夏令營」，由臺灣學生與來自西班牙、俄羅斯、美國的國際生前進高雄旗山國小，帶領15位國小學童進行深度國際文化交流。除了國際生向國小學童介紹他們的家鄉與文化，讓國小生認識世界外，旗山國小的學童也學習用英語向國際生介紹旗山特色，透過在地文化結合國際素養，實踐全球在地的學習精神。

「未來領袖英語夏令營」課程強調從遊戲以及人際互動中自然學習。一開始旗山國小的學生仍略顯害羞，但在老師循序漸進地引導下，國小學童輪流試著訪問外籍生領隊，並且向其他學童介紹這些來自世界各地的大哥哥、大姊姊。

課程結合許多以英語為主的活動與競賽，例如英文長句傳話遊戲、英文單詞填空，英文版鬼抓人，在互動中消彌大小學生的陌生感。

此外，旗山國小學童還自製名牌以互相認識英文名字，並親手DIY旗山印象英語海報，練習英文口說發表成果，並用手作英語邀請卡回家邀請家人及朋友參加營隊成果發表。

就讀中山大學電機系的莊博勛為此次營隊領隊代表。平時便經常與外籍同學互動的他表示，這次的活動讓他從外籍生身上學到許多不同國家的文化和知識，對他自身而言有很大的收穫。

來自美國佛羅里達州，目前就讀於中山大學亞太所的Matthew 提到，大多數來到臺灣的外籍人士多在大都市停留，鮮少有機會認識臺灣的鄉村地區。這次營隊讓他更深入地認識旗山，也有機會認識在鄉村地區長大的孩子。

西班牙籍的Cristina則表示，未來領袖英語夏令營讓她有機會能夠真正面對臺灣的學童，對她來說是一個難能可貴的經驗。

曾經在俄羅斯和中國多次擔任營隊領隊的Ilya則認為在他參與的營隊經驗中，「這是最棒的一次！」

國際沙龍計畫負責人趙可卿表示，未來西灣國際沙龍團隊預計將本活動帶至更多學校機構，期待高雄地區各級國小、國中與高中學子能實際體驗教育全球化的浪潮。八月份另有「從糕餅看世界，美食品味營」、「臺灣社會創新實務研習營」，皆以英語為主要溝通語言，臺灣學生可以帶領外國學生領略高雄的在地文化與發展.

外國學生也能交流不同國家的文化與生活經驗，促成教育分享圈。西灣學院院長蔡敦浩補充，系列活動開放國際生與臺灣學生參加，能讓學生共同學習、體驗在地全球化，也拉近彼此距離。（新聞轉載自新住民全球新聞網）