澳洲情報單位搜中國駐雪梨大使館 正式將中國滲透定調「外國干涉」、進行調查

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）澳媒15日披露，澳洲政府正式對中國「滲透澳洲公民」部分進行調查，調查名單中包括中國駐雪梨大使館館僑務領事孫彥濤。他被懷疑在日前澳洲聯邦警察與澳洲安全情報組織（ASIO）搜索中澳領袖張志森及新南威爾斯工黨議員莫索爾曼等案有關。

《新唐人》引述澳洲媒體ABC報導，澳洲聯邦警察與澳洲安全情報組織（ASIO）6月底搜新南威爾斯州勞工黨議員莫索爾曼（Shaoquett Moselmane）在雪梨的住所及辦公室。

莫索爾曼及其團隊被懷疑遭到中國滲透，企圖透過現任政治人物影響澳洲政府決策。 ASIO同步搜索其辦公室職員張志森（John Zhang）住所，並集中調查。

張志森在遭到逮捕後，曾透過澳洲高級外交官，控訴澳洲政府違反《維也納外交關係公約》及《維也納領事關係公約》，認為他與中國外交官員的通信需收到保護。

張志森是中澳社區領袖，遭懷疑滲透新南威爾斯州勞工黨議員莫索爾曼（Shaoquett Moselmane）及其團隊。長期親中的莫索爾曼，今年4月份時曾高調誇獎中國國家主席習近平在本次武漢肺炎疫情中「防疫得當、果斷有力」，然後醜聞發生後，被迫辭去新南威爾斯州上議員助理議長職務。

曾任職中國國務院僑務辦公室的孫彥濤，調至中國駐雪梨領事館後，其舊辦公室隨後被「中共中央統一戰線工作部」接管。

澳洲政府也首次在法庭文件中，將中國干涉一事，列為「外國干涉」，兩國關係急轉直下。

中國外交部發言人汪文斌在被路透社記者問到此事時，一度楞了1分半鐘，才「老調重彈」地指責，澳洲國內一些人熱衷於通過抹黑攻擊中國來煽動反華情緒、博取眼球，毒化中澳關係氛圍，已經到了無所不用其極的地步。

汪文斌敦促澳方一些人摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止將中國駐澳使領館正常履職行為政治化、污名化的做法，不要給中澳關係製造新的麻煩和障礙。