不用睡！台北白晝之夜亮點揭曉！英國、土耳其、法國藝術家入侵南港　台電修護處首度開放

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2020台北白晝之夜透過音樂、舞蹈表演及裝置藝術串聯七大場域，由法國街頭藝術家JR、土耳其新媒體團隊Ouchhh、豪華朗機工等百位藝術家點亮南港地區，於10月3日晚間跨夜登場。

2020台北白晝之夜（Nuit Blanche Taipei）邁入第五屆， 由台灣藝術團隊豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任藝術總監，號召國內外近百位藝術家共襄盛舉，街區場域橫跨捷運南港站到昆陽站，串起南港車站、極限運動訓練中心、瓶蓋工廠台北製造所、台北流行音樂中心與台電修護處等七大場域，打造「南港通電，看見交界」的一夜體驗。

台北市副市長蔡炳坤出席18日記者會時表示，受到新冠肺炎疫情(COVID-19)影響，台灣是全球四大城市之一如期舉辦白晝之夜的國家，其他包含京都、加拿大及巴黎，今年地點選擇在南港十分有意義，因為活動重點在於串連在地，而同一天(10/3)也有三大活動將於南港舉行，包含金曲獎，地點尚保密的白色野餐節，預期當天將吸引超過40萬人。

今年邀請台灣、法國、英國、土耳其等國打造21件視覺裝置、50組表演團體作品及多項限定活動，橫跨南港七大場域：「南興公園——眾聲」、「極限運動訓練中心——躁動」、「瓶蓋工廠台北製造所——夢遊」、「北流東廣場——光論」、「台北流行音樂中心——兵工廠」、「北流西廣場——再生」、「台電修護處——永續」。

林昆穎分享，土耳其新媒體藝術團隊Ouchhh，首度於台灣展出作品〈DataMonolith〉；而極限運動訓練中心除了展出也將持續營運，連同周邊商場也將營業至深夜，傳達活動珍貴的「共融」精神。



Filthy Luker〈Tentacles〉(圖/主辦單位)

位於忠孝東路上的極限運動訓練中心，躁動氛圍高漲，可見英國充氣塗鴉藝術家藝術家Filthy Luker的〈章魚入侵〉（Tentacles）巨型章魚腳都從CITYLINK所屬停車場外牆竄出；蘇品文的〈少女須知〉利用身體演繹為觀眾朗讀女性宣言意識，極限場域衝突感官刺激的古典樂器笙演奏〈兩難〉，橘牆樂園的電音DJ QuestionMark、惡王Kazuya摔角、御宅藝術等，皆透過操作身體Hyper的狀態釋放出蠢蠢欲躁的極限張力。

台電修護處也將在搬遷之前首次開放，配合2020台北白晝之夜，由法國街頭藝術家JR發起的全球性藝術計畫〈裡外反轉藝術行動〉（Inside Out Project）呼應「南港通電」概念，邀請202位台電修護處工作人員，由攝影師林科呈拍攝的大型群像串接於修護處的建築外表，一盞盞發亮的燈泡，點亮修護工廠外牆。

甫於近日正式開幕的台北流行音樂中心以「兵工廠」為題，利用此區舊時兵工廠作為場域特性分析依據，舊時的軍事用地因著時代洪流推進於此，舞蹈家黃懷德作品〈老人流〉，描繪快速變化的全球局勢下，日漸緩慢的老人間所呈現出的衝突景象；表演藝術家方駿圍，集結今年疫情下各類心緒作為〈不完美演出—白晝限定版〉創作核心：「就算我們甚麼也做不了，但願能以溫柔而幽默的劇場，讓世界燃起一點希望！」

2020台北白晝之夜將於10月3日晚間6點至4日上午6點跨夜登場，作品遍佈捷運南港站至捷運昆陽站，詳情請前往官方網站及粉絲專頁查詢。



莊志維〈思念烙印〉(圖/主辦單位)



Ouchhh作品〈DataMonolith〉(圖/主辦單位)



Betty Apply (圖/主辦單位)