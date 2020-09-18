【拒絕瘦肉精】蘇貞昌赴立法院專案報告　藍委扛「台灣豬」抗議美豬美牛進口

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院新會期今天(18日) 開議，立法院長游錫堃14日主持朝野協商時各黨團達成共識，18日開議當天邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口專案報告並備質詢。

行政院長蘇貞昌今天報告內容指出，政府一定會做好食安把關、落實標章標示，強調現在是台灣打開國際經貿大門的關鍵時刻，應該要勇敢踏出關鍵一步。

不過在蘇揆報告前，有備而來的國民黨立委，抬著「台灣豬」的大型道具公仔，進入議場內抗議，國民黨立院黨團同時高喊「蘇貞昌道歉，蔡英文來報告！」以及「捍衛台灣豬拒絕瘦肉精」等口號，反對政府擴大開放，美豬美牛進口台灣。

美豬進口鬆綁爭議不斷，行政院長蘇貞昌（後）18日率領行政團隊到立法院進行專案報告。中央社

華視新聞報導，國民黨立委打算把道具豬，扛到行政院長蘇貞昌面前，不過被民進黨立委用人牆擋了下來，蘇貞昌本人則很淡定，坐在位子上繼續準備報告。場內鬧哄哄的情況持續一個小時後，蘇貞昌才上台，進行報告。

蘇揆在報告中指出，日韓等100多個國家，都已開放萊豬進口，也保證政府會嚴格把關，落實產地標示！

府院8月28日拍板鬆綁含萊劑美豬、30月齡以上美牛輸台，預計明年(2021年) 生效。

立法院今邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口專案報告並備質詢。對於美豬議題，

時代力量立委陳椒華

日前就召開過公聽會，要求政府應就進口肉品原產地的認證、加工品標示管制要徹底，避免有洗產地狀況發生。

陳椒華今天質詢時則指出，國內目前雖已有CAS肉品標章，但參考國外經驗，包括加拿大在今年已開始使用不含萊克多巴胺的肉品標章等，因此國內肉品也應增加一個「不含瘦肉精」的肉品標章，保障消費者選購權益。

蘇貞昌說，政府一定保護國人健康，因此怎樣讓國人能夠很清楚地看到標示，「我們一定要做」，而現行法令就很清楚規定，一定要有明白標示，政府也承諾會有明白標示，讓消費者一看就知道，這是從哪裡來的、怎麼生產的，都要清清楚楚。

陳椒華也問，根據進口貨物原產地認定標準規定，如果肉品進口到台灣加工，就可以將產地標示為台灣。蘇貞昌回應，產地國都要清楚，連原料都要標示清楚，他已經嚴格要求，「你說混著，不會」。

農委會主委陳吉仲補充說明

「院長已經要求，沒有洗產地這件事情」，而實質轉型進口國外的豬肉加工完，生產國可以掛台灣，但原料還是要標示所有國外來源；另外，每個國家真正對豬肉或農產品的標示上，都是標示產地來源國。

陳椒華也希望要有進一步的健康風險研究評估報告，也要做本土實證的風險研究。蘇貞昌指出，政府是依據國際標準、科學證據，不是自以為是。

行政院的書面報告今上午送抵立法院。報告內容指出

衛福部已在2018年與2019年針對不同月齡的美國牛肉與食用肉品曝露萊克多巴胺的健康風險進行評估，並於今年9月召開專家諮詢會議。

中央社報導，報告內容指出，依據國人攝食量與健康習慣，訂定進口豬肉萊克多巴胺在肌肉、脂肪與其他可食用部位為0.01ppm，肝臟、腎臟為0.04ppm的標準。

蘇貞昌也在報告中以第一人稱自述

他表示2012年之前，國際上對萊克多巴胺含量沒有規範，當時美國牛肉因狂牛症問題，引發社會疑慮，他確實對含萊劑美豬、美牛有所保留；但2012年7月5日，國際食品法典委員會（CODEX）安全容許量標準出爐，當時他擔任民進黨主席，就在隔3天後對外表示，「民進黨在正視國際現實下，將同意台灣採取國際標準，嚴格監督政府、守護國民健康及保護畜牧產業」。

報告內容強調，農委會已公告不會核准國內肉品使用乙型受體素（俗稱瘦肉精），為讓消費者清楚辨識，政府將推動台灣豬標章；明年1月起，生鮮豬肉與加工食品都要清楚標示豬肉原料產地，如果標示不實或未標示，將嚴格查處。

報告內容指出，台灣豬在今年(2020年) 脫離口蹄疫疫區，可以重新外銷，政府將編列新台幣100億元的預算，補助產業升級。

報告內容指出，美中貿易戰和武漢肺癌（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，為世界經濟帶來結構性改變，加速全球供應鏈重組，台灣防疫有成被世界肯定，「台灣模式」被視為學習榜樣，在後疫情時代台灣產業要與國際接軌。

報告強調，台美關係在過去幾年有進展，但美豬美牛議題成為經貿談判的障礙，成為彼此深化合作的障礙，相當可惜；台灣經濟要成長、對外貿易要持續茁壯，就不能自外於世界。

報告重申，現在正是台灣打開國際經貿大門的關鍵時刻，放寬美豬美牛進口政策是基於科學證據與國際標準做成的決定。

行政院長蘇貞昌（中）18日在立法院對含萊克多巴胺美豬進行專案報告並備質詢；圖左為農委會主委陳吉仲、右為衛福部長陳時中。中央社