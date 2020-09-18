吃過中國虧最懂！企業家出身美國務院次卿柯拉克　積極對抗中國經濟侵略

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國國務次卿柯拉克17日開始三天旋風訪台行，同時也寫下美國務院自1979年以來訪台最高層級官員，但他在就任美國務院職務前，還是一位在商場打滾數十年的知名企業家，創辦電商平台，但公司經營概念卻硬生生被中國阿里巴巴給「整碗捧去」，自此他對中國威脅就有深刻體會。

媒體報導，其對中國的戒慎恐懼態度，包括從投書媒體示警西方國家不要使用中國華為的5G技術、致函美國大專院校檢視校園內孔子學院作為是否侵犯學術自由、甚至是要求包含蘋果、亞馬遜等美國大企業檢視供應鏈中是否包含涉及新疆強迫勞動或人權侵犯的公司等。

在美國普度大學（Purdue University）主修工程學，之後還順利取得哈佛商學院企管碩士學位的柯拉克，26歲成為通用汽車最年輕副總裁。柯拉克從家族企業及後來的工作中，看到中國的野心，離開通用後柯拉克轉往矽谷發展，創辦世界上首間企業對企業端的電商公司Ariba，去年還創下7兆美元交易額，不過，中國電商巨頭阿里巴巴卻在來訪後把其中一項概念剽竊走....。

柯拉克去年1月獲得總統川普提名為國務次卿，主管經濟成長、能源和環境議題，在美中貿易對抗裏，柯拉克協助國務卿龐佩奧處理對中貿易、智慧財產權、及5Ｇ等商業議題，將美國國安最大化，對抗中國經濟侵略。