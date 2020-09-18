（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國大選進入最後倒數階段，連任之路格外艱辛的川普，再陷桃色疑雲。一名前模特兒跳出來指控，川普曾於多年前在美國網球公開賽上對她上下其手，讓她覺得「噁心」、「被侵犯」。

英國衛報獨家披露，曾為模特兒的多莉絲（Amy Dorris），1997年美網公開賽期間，隨時尚大亨男友賓（Jason Binn）赴紐約觀賽。當時房地產大亨川普是賓的友人，一行人一同入座VIP包廂。

她指控9月5日當天，川普在包廂外廁所攔住她、抱緊她，讓她完全沒有脫身的機會，並將舌頭硬伸入她的喉嚨，從胸到臀，全身上下摸個遍，即便努力掙扎，也無力掙脫。她對整個過程感到驚恐、不可思議，當所有人都還在包廂，川普竟膽敢如此侵犯她，一副大可為所欲為的德性。

當時她芳齡24歲，川普則已51歲，並已與第二任妻子梅普斯（Marla Maples）結婚。為了證明其所言不假，她還出示了當年賽事門票以及與川普等人的合照。今年已48歲的多莉絲表示，本打算2016年多名女子控訴川普性騷時就出來揭發此事，但因害怕家人安危而選擇沉默。

針對此一指控，川普律師予以反駁，指毫無根據，且多莉絲事後仍與一行人一起出席各項活動，極不合理。在大選前夕作出這類指控，顯然有政治動機。

美國總統川普再陷性醜聞 美網公開賽包廂大伸鹹豬手