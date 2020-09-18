全球智慧城市排名出爐　全球109個城市新加坡居首台北第8

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）瑞士洛桑國際管理學院（IMD）近日公布2020全球智慧城市指數（Smart City Index），在全球109個城市中，新加坡居首、芬蘭首都赫爾辛基第2，瑞士大城蘇黎世則排名第3，台灣首都台北排名第8，比去年下滑一名，而香港排名32，比去年上升5名。

綜合中央社報導，全球智慧城市指數（Smart City Index）今年針對全球109個城市、1萬3000餘民眾作了調查，聚焦他們所感受科技對衛生與安全、機動性、活動、機會與治理等5個領域的影響，當中也包含2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在各地流行時，如何加速智慧城市發展。

洛桑管理學院全球競爭力中心主任布里斯（Arturo Bris）表示，世界上的「智慧城市」不只是採用新科技，而且確保它們確實會改善民眾的生活。

全球智慧城市指數顯示，很多國家都在首都以外發展智慧2級城市上升速度比首都快，如英國倫敦(London)今年排名第15，比去年上升了5名，然而第2大城伯明罕(Birmingham)，今年排名40比去上升了12名。

2020全球智慧城市指數（Smart City Index）前10名的排名順序如下：

第1名是新加坡，第2名是芬蘭首都赫爾辛基，第3名瑞士大城蘇黎世，第4名是紐西蘭大城奧克蘭，第5名是挪威首都奧斯陸，第6名是丹麥首都哥本哈根，第7名是瑞士大城日內瓦，第9名是荷蘭的阿姆斯特丹，第10名是美國紐約。