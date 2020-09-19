白俄羅斯示威領袖女音樂家遭逮　怒撕護照拒「被逃亡」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）儘管新聞曝光量下降，白俄羅斯的反政府示威還在持續，然而，領導反對派的三名女性領導人中，已有兩名流亡國外，最後一名領導人則在上週被當局羅織了「危害國家安全」的罪名，並試圖將其驅逐出境。

在過去的五週內，至少有10萬名示威者持續在街頭上，抗議總統盧卡申科大選作假取得勝利，而這些抗議行動主要是由三名女性所領導，然而，在反對黨候選人季哈諾夫斯卡亞(Sviatlana Tsikhanouskaya)被迫流亡立陶宛、第三領導人察普卡洛(Veronika Tsepkalo)出逃波蘭後，三人中僅剩下科列斯尼科娃(Maria Kolesnikova)還在白俄境內奮戰，如今，最後一人也遭當局逮捕。

科列斯尼科娃曾是一名音樂家，示威爆發後，擔任協調委員會的主委，很快的，她就被白俄當局盯上，科列斯尼科娃隨後在首都明斯克的街頭被蒙面的不明份子綁架，有一陣子音訊全無。

同樣也遭綁架的柯列斯尼科娃同事Ivan Kravtsov指出，這些蒙面人將他們載到烏克蘭邊境，要他們在「被逮捕起訴」和「流亡烏克蘭」兩者間二選一，不過柯列斯尼科娃卻直接撕掉自己的護照，並走回白俄境內，宣示自己與她所愛的運動共存亡的決心，當局隨後在週一以「非法越境」、「危害國家安全」等理由將其逮捕。

柯列斯尼科娃透過律師表示，綁架者威脅，如果她不自願離開白俄羅斯，無論死活，她都會被「處理掉」，就算能夠存活，也可能會面臨高達25年的有期徒刑，不過她不為所動。

現階段，盧卡申科仍拒絕下台，除指控美國等國外勢力煽動示威外，也開始加速往俄國靠攏，俄國總統普丁也沒讓他失望，已承諾提供15億美元的貸款，助其度過現在的難關，一些分析認為，普丁很可能抓緊這個時刻，慢慢將白俄推向「軟併吞」的邊緣。