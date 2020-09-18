不出國也能吃到異國美食！ 台灣新竹生活節「國際日」週末登場

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新竹生活節將於本週末在關新公園舉辦「國際日」，不僅有集合英國、法國、德國、印度、非洲等外籍人士的國際市集，販售異國料理、手作商品，另外，還有來自9個國家、10組的跨國音樂團體，表演包含雷鬼電子樂、非洲鼓、美式風格脫口秀等，讓民眾不用出國，在新竹體驗最道地異國文化。

為了讓民眾體驗豐富、多元異國文化，新竹市文化局表示，受到疫情影響，國外藝人來台有所限制，國際日特別找來在台外國藝人、新住民藝術家和跨國的台灣團隊登台表演，演出陣容包括部分成員來自非洲幾內亞的SENBE'聲唄鼓舞樂團、來自法國和伊朗的Mastaneh樂團、來自哥倫比亞和巴西的GROOVE STATION、出身於西班牙的Yerko Lorca、美國在台知名藝人杜力、單口爆笑脫口秀Sam Yarbs等，更招募到新竹在地南美洲演出團體CGA。

國際市集共計30攤位，包含多國美食、私房料理、手作創藝、生活文創小物等，文化局表示，在台外籍人士將向民眾介紹自己的家鄉文化，也讓週末到關新公園走逛的大小朋友，能利用這次難得的機會拓展國際視野。

此外，國際日也設計親子體驗活動，文化局表示，邀請到綠動能瑜珈舞蹈教室的Zumba Kids老師，帶領小朋友扭動身體、認識源於拉丁美洲的Zumba舞蹈；還有來自英國倫敦的「氣球老爸」Luke，結合生動活潑的氣球演出與語言教學，啟發小朋友的創造力並寓教於樂，共渡歡樂時光！

新竹市府提醒，國際日將在19日、20日下午16點至19點45分舉行，讓民眾體驗異國風情時，別忘了注意防疫，應配戴口罩、勤洗手。