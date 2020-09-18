美國國務次卿訪台「無台美商業對話」 台灣外交部長：先交換意見做準備

外交部政務次長曾厚仁（左二）及北美司司長徐佑典（左一）代表我政府前往機場歡迎柯拉克次卿（前右一）。（圖片外交部提供） 外交部政務次長曾厚仁（左二）及北美司司長徐佑典（左一）代表我政府前往機場歡迎柯拉克次卿（前右一）。（圖片外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）17日下午搭乘專機抵達台灣，根據美國務院公布的行程，柯拉克將代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，並台灣政府高層官員就部份經濟議題交換意見。

訪團成員包括國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）等資深官員，以及美國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）等美方政要。外交部政務次長曾厚仁、北美司司長徐佑典代表我國政府前往接機。

柯拉克預計行程中，18日（周五）將拜會經濟部、總統蔡英文、接著是行政院長蘇貞昌、以及外交部長吳釗燮。19日則是在參加完李登輝追思會後搭機離台。

外交部長吳釗燮17日晚間接受媒體訪問時表示，美國國務院次卿柯拉克如此高的層級來台灣參加已故李登輝總統的追思會活動，這也象徵台灣跟美國之間的關係，是非常緊密的。

不過，柯拉克最新預計行程中未見先前所傳的台美商業對話，對此吳釗燮回應，台美商業對話涉及層面廣泛，雙方還在討論當中，但雙方會就經濟議題交換意見，為接下來的一些對話做好必要準備工作。

同日，《紐約時報》報導，無視中國恐嚇，美國國務次卿柯拉克訪台參加李前總統的追思禮拜，可說是川普政府對台灣做出的最新支持舉動，中國對此派出兩架運8反潛機進入台灣防空識別區（ADIZ），台灣國防部也對中國做出警告。

報導也回顧美國近來加速對台軍售進度，包括有美國消息人士透露，美方正在推動售台七種主要武器系統，若美國國會批准，將成為近年最大型軍售案。