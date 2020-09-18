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牛津大學新冠疫苗喊停 受試者究竟出現何不良反應？

專家批研究人員未揭露相關資訊

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/18 09:48
阿根廷實驗室研究牛津大學與阿斯特捷利康合作之疫苗（圖／美聯社）

阿根廷實驗室研究牛津大學與阿斯特捷利康合作之疫苗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）由阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與英國牛津大學攜手研發之新冠肺炎（COVID-19）疫苗，被賦予廣大期望，上週卻因一名受試者出現嚴重不良反應而喊停，如今CNN取得一項報告，讓外界一窺究竟出了什麼問題？

根據這份藥廠內部初步安全報告，一名健康的37歲女性自願者8月施打第二劑疫苗後，出現了橫貫性脊髓炎（transverse myelitis），一種神經元疾病，並於5日住院治療，4天後藥廠卻否認相關傳聞。這份日期壓在10日的報告指出，女子出現了行走困難、手臂無力疼痛、軀幹喪失知覺、頭痛等症狀，但已逐步好轉。

此一發展迫使阿斯特捷利康於上週宣布暫緩全球試驗，消息一出全球股市一片震盪，不過實驗已於英國與巴西重啟，美國則仍然停擺。專家批，武漢肺炎疫苗事關重大，藥商對受試者的狀況卻隱晦不明，實不可取。公司發言人則稱，身為贊助者，他們不便透露醫療資訊。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，美國遲早會重啟相關實驗。他相信這不良反應應為個案，已要求美國試驗點清查是否有受試者出現類似症狀。然而他也警告，若再有類似案例，「事情就沒那麼簡單了」。

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