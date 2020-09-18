台北寶藏巖光節點亮藝術村10周年　姚仲涵、何理互動亮點作品搶先看

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2020 寶藏巖光節慶祝國際藝術村開村十周年，以「相依的總和」為題聚集姚仲涵、何理互動共16組藝術家及團隊，透過科技藝術裝置探討共居生活，攜手「簡單生活」舉辦開幕音樂派對，光節將於9月19日至11月8日登場。

藝術總監李曉雯表示，今年光節對寶藏巖是遲來的慶典，往年檔期皆於年初，這次因疫情影響首次延期至九月開展，但恰巧地更接近藝術村設立的十歲生日，本次的策展概念「相依的總和」原生於寶藏巖人事物長年累月的共生關係，試問這些關係的總和是小於一，抑或是大於一，開放性的問答藉藝術家們各自擅用的創作語言進行詮釋，透過現地製作的作品展現寶藏巖特殊的生活感，留給大家親身參與找尋屬於自己的答案。

策展人韓慶玲說明，光節作為寶藏巖得到外在凝視的通道，企圖透過它的方法，揭露歲月的堆疊，實踐由形而上至下的生活場域，藉由參與去爬梳及累積。繼「又在這裡，又在那裡」、「野景」後，今年燈節回望初衷，藉由當代藝術呢喃的話語，誘發觀者成為故事中的角色，持續書寫專屬寶藏巖這塊稜角的過去、現在和未來。



〈圓垣不絕〉(圖/寶藏巖燈節)

展出創作從汀洲路3段230巷巷口開始直達村內最深處，遍佈藝術村內，可見歷經居民開拓、遷徙，寶藏巖的空間伴隨著住民更替而有所變化，謝佑承與王中原的〈圓垣不絕〉，從一道過往的痕跡開始，蒐集在寶藏巖中不同的空間線條，讓斷裂的時空在此重新交會。

音樂創作者姚仲涵〈光電獸#21-痕跡掃描〉建置在寶藏巖的歷史斷面，在其特殊地景設置出兩條平行軸線如框架般，透過光與影的律動，使觀看者將視線注目於每個變化瞬間，敘事出人造物件與自然生態間的相處法則。

當視角望向天際，月相盈虧圓缺之現象，居然同時出現在寶藏巖的天空，何理互動的〈觀月計劃〉，其裝置運用殘影留存的視覺魅力，同時展現月亮的各種姿態，探究自然變化是人與環境互相理解的過程，然而自古觀月也追日，葉澈的錄像裝置〈夸父離日〉講述古老神話的寓意，如同創作者本身的尋光之路。

今年光節除了帶來視覺饗宴，也不忘照顧大家的胃，「舒康雞」與寶藏巖內的「秋紅肚房」，獨家開發出週末期間限量餐點：三杯雞台派、回頭滷味雞翅腿，融合傳承自母親台南手藝，烹調出細緻肉質的美味。

那麼是不是也想來點清涼的啤酒，「酉鬼啤酒」將攜手仙女藝術家倪瑞宏，執行「觀音散步計畫」，只要於開展首日(9/19) 的酉時，捕捉到走在園區內的觀音娘娘並合照，就有機會獲得一瓶酒標由倪瑞宏創作之苦苦IPA。

「SABON」與寶藏巖五間微聚聯名的尋寶活動，只要在開幕期間於Tuner、yinke、秋紅肚房、三貓俱樂部、Mechanman收集「香依的總和」—寶藏巖十年宣言的五種香氣貼紙，組成SABON香水明信片，最後把它和個人宣言帶回機槍堡廣場，即可獲得SABON以色列綠玫瑰棕櫚油香氛皂25g一份。

凡上傳展區照片至Instagram 及指定雲端硬碟，就能參加「捕捉寶藏巖的相依總和」影像徵件活動，完成報名後即有機會獲得由SONY台灣提供的獎項。

★參展藝術家／姚仲涵、何理互動、謝佑承 X 王中原、羅智信 X 鄭任翔、陳松志、吳修銘、高德亮、劉秋兒、邱承宏、不歸鹿、朱淑宛、黃正裕、葉澈、成若涵、萬福國小、寶藏巖文化村協會

★ 開幕派對

日期／2020.9.19(六) – 9.20(日) 13:00-21:00

★ 簡單市集

地點／寶藏巖全村

日期／2020.9.19(六) 13:00-20:30、2020.9.20(日) 13:00-19:00

★ 樂齡專場導覽／2020.10.31(六)、11.1(日) 17:00-18:00



〈光電獸#21-痕跡掃描〉(圖/寶藏巖燈節)



〈夸父離日〉(圖/寶藏巖燈節)



〈觀月計劃〉(圖/寶藏巖燈節)