騎腳踏車看城市之美 2020台中自行車嘉年華正式開跑

照片由臺中市政府觀光旅遊局提供 照片由臺中市政府觀光旅遊局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」系列活動17日在副市長令狐榮達、綜合藝才陳漢典和一群小小騎士一同宣布正式起跑，即日起至11月底展開為期約2個月系列活動。令狐榮達表示，台中自行車嘉年華名列台灣觀光年曆，是聞名全台一年一度自行車觀光的盛事之一，邀請大家一起響應自行車嘉年華活動。

觀旅局長林筱淇表示，「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」系列活動推出了結合自行車與旅遊的「單車小鎮旅行」套裝行程，除了推廣自行車觀光外，希望能讓帶狀旅遊路線結合周邊食、宿、遊、購產業行程。

這次活動首先開跑的是9月19、20日將在大甲高工舉行的「捷安特嘉年華」，活動以經典的趣味滑步賽、大小鐵人二項以及超熱門的LIV DAY仲夏田野熱烈登場。11月7日則在台中都會公園舉辦「親子單車小學堂日」，以豐富有趣且安全的「趣味Push Bike」、「小騎士安全營」、「BMX闖關活動」等活動，讓親子共同享受有趣的自行車體驗，並結合「台中自行車產業嘉年華」展示自行車相關產業的產品。

最後，11月8日的「單車趣味闖關活動」規劃共六關趣味闖關活動，路線從台中都會公園出發，途中騎乘至巨大自行車博物館、潭雅神綠園道、東海大學、東海藝術街等景點，讓民眾邊騎邊玩邊享受台中城市美景。

另外為讓整體活動更加豐富，並規劃抽獎活動讓體驗民眾參與，凡搜集指定戳章後，就有機會抽得大獎。有關「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」活動詳情請上大玩台中臉書粉絲團或台中市政府觀光旅遊局網站查詢。

照片由臺中市政府觀光旅遊局提供