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騎腳踏車看城市之美 2020台中自行車嘉年華正式開跑

台中觀旅局長林筱淇表示，「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」系列活動推出了結合自行車與旅遊的「單車小鎮旅行」套裝行程，除了推廣自行車觀光外，希望能讓帶狀旅遊路線結合周邊食、宿、遊、購產業行程。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/18 09:35
照片由臺中市政府觀光旅遊局提供

照片由臺中市政府觀光旅遊局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」系列活動17日在副市長令狐榮達、綜合藝才陳漢典和一群小小騎士一同宣布正式起跑，即日起至11月底展開為期約2個月系列活動。令狐榮達表示，台中自行車嘉年華名列台灣觀光年曆，是聞名全台一年一度自行車觀光的盛事之一，邀請大家一起響應自行車嘉年華活動。

觀旅局長林筱淇表示，「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」系列活動推出了結合自行車與旅遊的「單車小鎮旅行」套裝行程，除了推廣自行車觀光外，希望能讓帶狀旅遊路線結合周邊食、宿、遊、購產業行程。

這次活動首先開跑的是9月19、20日將在大甲高工舉行的「捷安特嘉年華」，活動以經典的趣味滑步賽、大小鐵人二項以及超熱門的LIV DAY仲夏田野熱烈登場。11月7日則在台中都會公園舉辦「親子單車小學堂日」，以豐富有趣且安全的「趣味Push Bike」、「小騎士安全營」、「BMX闖關活動」等活動，讓親子共同享受有趣的自行車體驗，並結合「台中自行車產業嘉年華」展示自行車相關產業的產品。

最後，11月8日的「單車趣味闖關活動」規劃共六關趣味闖關活動，路線從台中都會公園出發，途中騎乘至巨大自行車博物館、潭雅神綠園道、東海大學、東海藝術街等景點，讓民眾邊騎邊玩邊享受台中城市美景。

另外為讓整體活動更加豐富，並規劃抽獎活動讓體驗民眾參與，凡搜集指定戳章後，就有機會抽得大獎。有關「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」活動詳情請上大玩台中臉書粉絲團台中市政府觀光旅遊局網站查詢。

照片由臺中市政府觀光旅遊局提供
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