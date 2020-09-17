國民黨與黨產會協商陷僵局 10/15繼續談

黨產會今天與國民黨協商黨產捐贈事宜，國民黨表示，黨產會要國民黨額外捐出相關不動產，以及要求須處理黨史資料檔案，導致協商陷入僵局；黨產會發言人孫斌說，雙方對於關鍵問題各有立場，10月15日繼續協商。

國民黨下午由考紀會主委葉慶元代表，偕同行管會、中投公司、欣裕台及考紀會等代表，前往黨產會，針對國民黨捐贈黨產事宜進行協商；黨產會由副主委孫斌代表。

經過將近50分鐘的協商，孫斌會後表示，雙方對於關鍵問題各有立場、實質進展有限，主要爭點在於，國民黨未來移轉給國家的財產，是否要進入依促轉條例設立的特種基金；黨產會對於後續協商結果不敢樂觀，將繼續努力。

國民黨會後透過新聞稿表示，從前主席馬英九以來，歷屆主席都宣示要捐黨產作為公益使用，國民黨全代會也已做成相關決議，所以針對中投公司以及欣裕台公司的股權，國民黨雖然不認同黨產會的沒收處分，但是可以將股份捐出。

不過，國民黨說，黨產會卻進而要求，必須將其他並非不當取得的不動產也捐出，這部分與雙方前次會商內容完全抵觸，導致這次協商陷入僵局。

國民黨表示，黨產是「捐贈」還是「沒收」，黨產會也有不同意見。黨產會認為，既然黨產會已經做出行政處分，認定相關股份是不當取得，就無捐贈問題。國民黨則強調，相關訴訟仍在進行，未來結果可能是黨產會全部敗訴。

國民黨說，這是為了公益，同意和黨產會進行和解，如果黨產會執著於文字，顯然是要求國民黨全面投降，毫無協商誠意，國民黨不可能接受。針對黨產捐贈後的用途，黨產會仍堅持應全部進入促轉會的特種基金，顯然毫無協商誠意。

國民黨指出，願意將中投及欣裕台資產的一部分捐至促轉會的特種基金，其他部分則捐給勞工退休撫卹基金、軍公教退休撫卹基金等，希望黨產會不要刻意阻撓。

國民黨表示，協商最後，黨產會不知是否為了避免達成協議，突然要求必須一併處理國民黨的黨史資料檔案問題。這並非黨產會權責，所以無從談起，也導致今天談判無法繼續進行。