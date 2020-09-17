【報名者必看】「2020臺北馬拉松」抽籤結果出爐了！　中籤率近7成

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2020臺北馬拉松」報名登記抽籤於9月14日下午5時截止，並於9月15日上午10點以電腦隨機抽出馬拉松及半程馬拉松組正備取參賽者，整體中籤率為6成6。

台北市政府表示，本次馬拉松組登記人數計11,018人，限額9,000人（含免抽籤1,998人），中籤率約6成3。其中半程馬拉松組登記人數計26,483人，限額19,000人（含免抽籤947人），中籤率約6成8。主辦單位除以電子郵件通知抽中參賽者外，報名者亦可於9月16日上午9點起至活動官網查詢抽籤結果。

台北市政府表示，受到新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，全球大型馬拉松賽事幾乎都停辦，臺灣是少數能如期籌備賽事的國家，「臺北馬拉松」賽事每年吸引數千名海外選手來臺參賽，但依衛生福利部疾病管制署規定，目前外籍人士不得以「觀光」事由來臺，須有國內主管機關、單位的許可函、證明函或邀請函才可入境，且入境後均須居家檢疫14天等，因此在相關防疫規定下也影響到海外選手報名情形及報名登記抽籤中籤率。

台北市體育局也提醒，中籤正取的跑者務必於9月16日上午9時至22日下午5時前辦理資料填報及繳費作業，始完成報名手續，未於規定時間內繳費者視同放棄本次參賽資格，並將於9月23日公告及以電子郵件通知備取遞補為參賽者之名單。詳細資訊請見「2020臺北馬拉松」活動網站。