日本前首相森喜朗二度訪台前夕受傷 台灣總統府：早日康復順利訪台

總統府今天表示，日本前首相森喜朗明天將率團訪問台灣，總統蔡英文預計9月18日下午在總統府接見弔唁團；總統府也注意到森喜朗日前受傷消息，希望森喜朗身體無大礙，能夠順利訪台，早日康復。

日本台灣交流協會今天在官網公告，前首相森喜朗定18日至19日率團赴台，19日參加在真理大學禮拜堂舉辦的前總統李登輝告別禮拜。

總統府發言人張惇涵晚間表示，上個月森喜朗率團專程訪台追思李登輝，森喜朗以83歲的高齡一天往返台日，相信不少人都為此感動，感謝森喜朗再次率團訪台，這不僅代表森喜朗跟李登輝之間的深厚感情，也顯示日本與台灣之間的深厚友誼。

他進一步表示，注意到森喜朗日前受傷消息，希望森喜朗身體無大礙，能夠順利訪台，早日康復。

張惇涵表示，總統蔡英文預計9月18日下午在總統府接見「李前總統登輝先生追思告別禮拜日本弔唁團」，而總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關指引，以符合國際外交禮儀的方式誠摯接待。

此外，總統蔡英文下午在臉書以「帶著自信迎向世界」為題表示，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念。最近，台灣成為國際上熱門的討論話題，台灣的防疫經驗，也一再受到國際媒體注意。

總統說，台灣和國際夥伴的互動，也變得更加緊密。今、明兩天，由美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）、日本前首相森喜朗率領的訪團，將陸續抵達台灣，參加前總統李登輝的追思告別禮拜，也會和我們進行面對面的交流。

總統更提到為什麼台灣受到國際的重視？她說，因為我們團結守住疫情，更不忘對世界做出貢獻。台灣有能力、也有意願，要一起落實聯合國永續發展目標（SDGs）。總統並請大家分享影片，把來自台灣的祝福傳達給世界各地的朋友。