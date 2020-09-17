中國流亡學者閻麗夢公佈論文：新冠病毒是人造的、外媒曝第2位「關鍵人」出逃與美合作

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國流亡美國的病毒學家閻麗夢14日在推特公佈研究論文，指控中國武漢P4研究室就是正是製造武漢肺炎的始作俑者，中共濫用該病毒並引發全球浩劫。此外，外媒指出，閻麗夢不是唯一出逃的中國內部知情人士，已知有第2人成功離開中國，並與美方情報機構進行接觸。

《新唐人》報導，閻麗夢9月14日開通推特帳號，並發佈首份關於武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎, COVID-19）的研究報告。

報告中一連串的證據都顯示，SARS-CoV-2病毒符合人工製造特徵，難以源於自然。

報告指出，從SARS-CoV-2的基因組來看，該病毒的S蛋白含有「弗林蛋白酶切割位點」，可透過人工方式插入基因組，顯示該病毒可能是由基因操作的結果。

報告中，武漢P4病毒研究所擁有大量冠狀病毒樣本，數量居全球之冠，長期從事冠狀病毒檢測研究。而該所的傳染病研究中心主任石正麗，與美國明尼蘇達大學研究員李方（Li Fang）也是多年的合作夥伴。

該研究報告內容長達26頁，內容詳述SARS-CoV-2的結構及相關證據文獻。

然而閻麗夢在發佈該報告沒多久後，她的帳號「@LiMengYAN119」就遭到凍結。

武漢肺炎大流行以來，外界關注武漢P4實驗室，並質疑新型冠狀病毒並非中國政府一開始所聲稱的「來自蝙蝠或大自然」，但苦於北京當局阻撓，無法掌握實際證據。

《自由時報》報導，美國《華盛頓時報》記者格茨（Bill Gertz）16日報導，另一名熟悉中共秘密生物武器項目的「內部人士」已經成功從中國離開，前往歐洲，目前正被嚴密保護著。

該內部人士已經提供美國情報單位一些相關中國生物研究及武器應用資訊，但由於其對西方情報單位仍保持謹慎態度，該人並未透露出其他細節。