欣葉日本料理 食欲之秋 食指大動

日本秋天稱「食欲之秋」，從蔬果到海味都令人食指大動，欣葉日本料理推出秋季新品，以秋刀魚、紅甘、柿、栗、南瓜與雨來菇等當令食材，為秋季揭開食事美味；此外料理長以六種不同烹調方式，燒烤、鐵板、避風塘、壽喜燒、鍋物等將牛肉料理巧變化，如廣受好評的現涮熱呼呼經典「牛肉壽喜燒」及慢燉8小時南洋風味「牛肉精力湯」，如果喜歡原味牛肉的軟嫩鮮美，推薦香氣四溢的燒烤山椒粉「牛肉蒟蒻捲」及鮮嫩多汁「現煎牛肩排」，想來點味蕾變化可品嚐蒜香誘人「避風塘牛肩肉」或創新呈現「壽喜燒牛肉餅」，多種料理手法在微涼的初秋品嘗最是愜意，欣葉日本料理秋季新品11月底前供應，歡迎消費者把握機會嚐鮮與體驗。

肉肉控手刀 大啖六種牛肉料理

肉肉控有口福了！入秋漸涼，料理長將廣受好評的暖呼呼現涮日式「牛肉壽喜燒」端上桌，將牛肩肉在濃口醬油中現涮現吃，盡情品嘗鹹中帶甜的鮮美滋味；想吃得更暖身一點，則有南洋風味肉骨茶「牛肉精力湯」，以帶皮蒜頭、牛骨與白胡椒慢燉8小時，湯頭微辣散發清香，在微涼的季節中特別暖心。

想品嚐牛肉原味的細嫩鮮美，推薦香氣四溢的燒烤「牛肉蒟蒻捲」，以牛五花裹蒟蒻在鐵網上燒烤，表層焦香鎖住肉汁精華，撒上提味山椒粉，噴香多汁令人難忘；鮮嫩多汁「現煎牛肩排」，搭配柚子胡椒醬或是玫瑰鹽，肉色粉嫩滋味迷人。如果味蕾想來點變化，誘人食慾的「避風塘牛肩肉」以大火逼出豆酥香氣，撒上蒜酥與金牛角翻炒，搭配滑嫩牛肩非常過癮；有著Pizza外觀「壽喜燒牛肉餅」，牛肉壽喜燒舖在台式蔥油餅上，再上鐵板煎熱撒上濃郁起司，絕妙滋味讓人讚不絕口。

秋刀魚旬滋味 情人淚思念味

秋刀魚是日本料理秋天代表性食材之一，搭配有馬山椒熬煮成連骨頭都可以吃的「秋刀魚佃煮」，帶辛的山椒跟魚肉分外融和；佃煮秋刀魚點上蛋味噌的「炙燒秋刀魚棒壽司」，鹹香味濃讓人意猶未盡；入秋東北季風增強，魚群大量覓食準備過冬，現流紅甘刺身炙燒的「紅甘柚子味噌」，肥美魚身伴隨炙燒的香氣，與柚子胡椒在口中交融的滋味美妙極了；先烤後拌的溫沙拉「蜜烤南瓜蝦軟沙拉」，微溫的口感讓沙拉吃起來更溫順；鬆軟飄香的「秋栗燒雞」，栗子閃動著黃澄澄的溫暖色澤，是道充滿秋色氣息的料理；柿餅切成丁搭配起司奶酪的「柿餅起司」，入口甘醇，尾韻則帶出起司香氣，從食材到色澤，都讓人感受到金秋氣息。

中秋後恆春開始刮起落山風，純淨雨水加上生長環境良好，生長出在地人口中「情人的眼淚」珍饈雨來菇，口感及外型酷似黑木耳，曾被小英臉書宵夜文點名「不用加洋蔥也會流淚」，搭配蛋及銀芽快炒「秋玉彩絲雨來菇」，嫩脆清甜十分爽口，為食欲之秋劃下完美句點。