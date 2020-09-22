【投資理財老生常談】長期持有油電瓦斯股　投報率也可觀

WHO發佈最新訊息，新冠肺炎疫情10月以後更嚴峻，死亡人數將攀升，全球經濟欠佳，股市又是高點，此時選擇什麼類股最保本抗跌？答案應該是油電瓦斯股。

長期以來，油電瓦斯類股不是證券商的最愛，成交量小，又沒有投資人做當沖，以現在股市成交量四成來自當沖客來說，券商當然不會推荐這類股票。但是，對於喜歡長期持股保守型投資人來說，卻是值得考慮的好標的。

油電瓦斯是最不受外在環境衝擊的類股，大盤重挫，股價依然穩若泰山，紋風不動。找到好標的長期投資，並不困難。其實今年台汽電（8926）已經因為綠電題材，受到重視，股價從29元，慢慢漲到45元再回檔。不過它有如此評價，不應單純視為炒作，確實有堅實的業績基本面，財務又好，才有今天的價格，投資人可以把握在38元以內，有4％以上報酬率，長期投資，風險不大。

台汽電是台電公司轉投資持股37％的綠色能源企業，投資人如果認為它已大漲一波不划算，或擔心股價回檔套牢，可以注意上櫃公司大汽電(8931），它是台汽電轉投資持股27％的子公司，也就是說，大汽電是台電的孫公司，也是發展綠色能源，財務、業務同樣穩定良好，股利穩定，值得做為長期投資標的，更大的優點是它還沒有受到投資界的注意，價格沒有什麼變動，風險不大，業務亦在穩定成長中。

至於瓦斯股族群，特色是市場聯合壟斷穩定，不論工業用或家庭用瓦斯，因為管線佈建問題，都不太可能有新參與者競爭，同時股權相當集中，絕大部分掌握在地方家族，或行政院退輔會手中，籌碼穩定，價格起伏不大，個股每天成交量甚至只有個位數，不足為奇，投資人如要存股，需要耐心等待機會買進。

在瓦斯類股中，最具成長性的三檔標的，當推高雄地區的欣雄、欣高，及台北地區的欣泰。其中又以欣雄現在是瓦斯股的股王，資本額20.1億元，10年來股利的發放，一直是以現金、股票等比例發放成長，今年現金股息0.9元，股票股利1.1元，投資人如果耐心持股，10年來光是股票股利就增加一倍，再加上現金股息，投資報酬率相當可觀，股價又緩步上升，誰敢説瓦斯股牛皮，投資報酬率不佳呢？

欣雄近年跨足太陽能電場，且已開始營運，又投資南部營建業，積極擴展營運版圖，企圖心強烈，不過由於股權75％掌握在大股東手中，投資人需要耐心慢慢佈局。至於欣高瓦斯(9931)資本額11.04億元，獲利及股利都相當穏定，今年又特別辦理盈餘轉增資每股配0.8元，加上現金股息0.5元，同様受到投資人的注意，目前欣高也增加營建業的投資，希望增加營收。欣高今年股價漲幅不大，同樣值得投資人注意。

欣泰(8917)是大台北地區的瓦斯公司，資本額13.44億元，由於業務範圍正是台北西半部，包括土城、三峽、鶯歌、台北港、新莊等新興社區及工業區，發展潛力極大，獲利成長穩定，今年配股、配息各1元，同樣受到投資人的重視。

至於以加油站起家的山隆、全國，都是採取衡平股利政策。山隆今年配息1.8元，股價在30元左右盤整，殖利率有6％，應該是不錯的投資報酬率，今年上半年每股獲利1.01元，達成獲利目標應該不困難。全國加油站財務狀況良好，已經連續4年每股配息2元，今年上半年每股獲利1.1元，預料應能順利達成獲利目標，明年股利不致有變化，如以現在股價計算，殖利率有4％以上，長期存股穩定。

瓦斯股新海、欣天然、大台北等瓦斯公司，長期以來獲利及配息亦均穩定，適合當定存股長期投資。只要買進價格合理，投資報酬率應該不錯，而且股價波動幅度不大，在現今股市風險偏高時，應該是長期安定的選擇。

香港首富李嘉誠一直非常喜歡投資基本民生必需用品股，油電瓦斯是他長期持有的標的，尤其是找到有成長性的類股，更是他的最愛，他曾說：「任何一種行業，如有一窩蜂的趨勢，過度發展，就會造成摧殘。」投資亦然，如果跟著熱門股炒作，很可能泡沬破滅，受傷慘重，不如學習李嘉誠，找穩定安全的好標的，日積月累，投資報酬率也是可觀的。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。