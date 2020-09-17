假日何處去？ 新北假日藝術學校實體課程開跑 讓孩子「藝遊未盡」

新北市教育局自101年起首創免費假日藝術學校課程， 提供弱勢學生學習藝術外，也鼓勵親子共同學習， 培養學生藝術創造力。課程至今已邁向第9個年頭， 今年暑假首度推出線上體驗課程，廣受好評， 下半年的實體課程也已正式登場，從9月5日起至12月19日止， 共開設76堂課涵蓋8大藝術分類，課程內容豐富多元，精彩可期。

教育局張明文局長表示，新北市設有14所假日藝術學校， 遍布各區，分別有視覺、傳統、新媒體、表演、音樂等藝術領域， 涵蓋之藝術類別相當多元。透過藝術的陶冶，可以培養學生創新、 合作、甚至是想像的能力， 假日藝術學校除往年廣受歡迎的藝術課程外，更不斷開發新的課程， 透過豐富的藝術內涵，培養學生更寬廣的美感視野，此外， 今年也特別將受益對象向下延伸至幼兒，讓藝術教育往下扎根。

今年碧華國小特別開設幼兒親子律動課程， 上課對象向下延伸到幼兒園幼生， 並邀請波波星球頻道中的泡泡哥哥來教小朋友跳舞， 歡迎家長帶著家中的小寶貝一起來進行親子律動體驗， 跟著泡泡哥哥一起唱唱跳跳、體能感官訓練， 每次上課都會有不同的主題性親子遊戲，包含身體協調、感官探索、 生活常規、感覺統合與團隊合作，啓發孩子學習的潛能， 讓小小幼童從遊戲中進而培養美感。

米倉國小推出「小小畢卡索」體驗營及「生活創客 Party」，有廣受好評的琺瑯金工課程，透過烈火高溫燒製， 讓作品幻化出豔麗的色彩，另外更新推出彩墨團扇、 印花皮書籤及手創羊毛氈等課程，招收親子學員， 讓學生及家長體驗更多元的藝術創作，探索各種美術創作形式， 一起豐富生活的美感。

新市國小則辦理「五感新市集」，開設偶藝表演、生活美學體驗、 打擊樂表演及陶藝展演等課程，各項課程教學結束後， 特別安排一場學習成果分享會，所有學生一起欣賞偶戲表演、 聆聽打擊樂發表、觀看陶藝作品展示，同時還能享用美食糕點， 讓學生同時開展視覺、觸覺、聽覺、嗅覺與味覺等感受， 享受美好的藝術生活並能培養創新、想像力，開啟創新的思考模式。

新北市109年假日藝術學校實體課程已陸續開課， 包含各項基礎課程和進階課程，內容豐富多元， 相關活動訊息已公告在新北市社會教育資源網(HTTPS:// LLL.NTPC.EDU.TW/)—藝術教育— 假日藝術學校項下，歡迎大家踴躍報名，親子一起在課程中「 藝遊未盡」。