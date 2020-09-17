2020新北市學生影像新星獎入圍名單揭曉

動畫片入圍作品《臭蛋》。(照片由新北市政府文化局提供)
動畫片入圍作品《臭蛋》。(照片由新北市政府文化局提供)
「2020新北市學生影像新星獎」經過將近2個月的評審，16日晚間在府中15以直播的方式，由新北市政府文化局局長龔雅雯及評審團代表揭曉入圍名單。最終公佈54部作品入圍，涵蓋研究所、大學、高中職、國中、國小，是目前涵蓋最廣的全學齡影像競賽，共同角逐150萬元總獎金。入圍影片將在10月18日至25日在府中15放映，免費入場。
不受到疫情影響，今年新星獎徵件依然踴躍，自7月20日截止，收件量高達478件。為此文化局也特別聘請相當亮眼的評審團陣容，包括與蔡明亮多次合作的資深攝影師廖本榕、影像藝術家高重黎、動畫導演謝文明、紀錄片導演李立劭、影視編導王傳宗、製片湯宗翰；學術界包括北藝大史明輝教授、滕兆鏘教授、臺藝大謝嘉錕教授、崑山科大曹源峰教授、世新大學李香秀教授、李明宇教授、影評李達義老師，兼顧影視產業與教育學術領域，精選出今年最具代表性的學生作品。
今年報名「種子新星組」的高中職、國中小等學生，不但發揮了青少年的創意想像力，更具有超齡的社會觀察力與時代現實性；像是澎湖縣馬公市嵵裡國小的《四破與臭肉的旅行》，藉由兩個小學生的行腳足跡，觀察到自己家鄉之美。去年獲獎的彰化縣大同國中，今年則以紀錄片《柔柔》再度獲得入圍，娓娓道來唐氏症年輕女畫家與母親細膩的成長與感情，影像力量動人；而臺中市青年高中的劇情片《問事少年》，故事結合了靈異與愛情的喜劇元素，在跨類型的題材上則表現突出。這些年輕但成果不凡的作品，皆展現了影像世代最新的創作潛能。
今年的劇情片組評審從227部的作品中，評選出24部入圍影片，競爭相當激烈。許多同學嘗試突破以往的敘事框架，像是臺北藝術大學的作品《家庭式》，在慾望與罪惡的內心糾結之下，看見人性深刻的矛盾與衝突；朝陽科大的《白色燕尾》，女主角面對追求護理師夢想的白色身分，然處在成群老人平淡無常的生活之中，呈現出壓抑與窺探情慾的並置與尷尬。而臺灣藝術大學的《年夜飯》，在編導演精巧的場面調度安排，運用一顆長鏡頭講完一個故事，大膽嘗試開啟另一種敘事的可能性；崑山科大的《金童玉女》細膩描繪一對來自越南男女移工的生活境遇與情感困境，女主角阮安妮有「越南版孫翠鳳」之稱，曾參與《花甲男孩轉大人》、《幸福來了》等台灣多部知名電視電影的演出，表演細膩有深度。
今年紀錄片的創作題材，觸及的視角包含社會關心的同志議題、工運活動，還有新住民所反思的自我身分認同，展現臺灣紀錄片深厚的創作底蘊；例如臺藝大《揮舞吧彩虹旗》，記錄長年投入同性婚姻合法化運動的祁家威，穿梭在各個社運與抗議場合，最終寫下臺灣同志運動史上重要的一頁；世新大學的《醫路》，則是臺灣相對少見的題材，持續兩年記錄一對醫學兄弟的成長之路，當他們面對家庭生活與未來醫學職涯的漫漫長路，內心是如何自處與因應？
此外，今年動畫片的報名件數比去年成長逾20%，顯見台灣動畫人才的培育出現明顯成長的現象。而創作的題材，涵蓋穿越時空的背景、自我認同的議題與對家庭思念的反思等層面，可說是多元豐富且深刻動人；像是樹德科技大學的《化羽》，以女扮男裝的宮廷古裝劇時空，提出了性別自我認同的議題；臺北藝術大學《12:15》，以北漂學子為題材，流露出濃濃對家人無盡的思念。
文化局龔局長表示，新北市相當重視青年族群在藝術文化領域的發展，期望今年入圍的同學，未來也能在金馬獎、金鐘獎，甚至國際影展有好成績。新北市也會持續培植鼓勵學生創作，強化友善影視拍攝環境，透過協拍中心等各項支援，讓同學們畢業後進入產業界，新北市也能持續做影像創作者最堅實的後盾。
今年入圍的54部作品將於10月18日下午2點舉辦頒獎典禮，公佈今年最終得獎名單，同時在臉書同步線上直播，預計選出22組得獎影片，包含首獎40萬的「超級新星獎」，以及各類最佳影片、新北精神獎、優選等作品。另外入圍作品也將於10月18日至25日在府中15放映，期間舉辦觀眾票選獎活動，全程免費入場，歡迎各位影迷進場觀賞。