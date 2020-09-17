2020新北市學生影像新星獎入圍名單揭曉

「2020新北市學生影像新星獎」經過將近2個月的 評審，16日晚間在府中15以直播的方式， 由新北市政府文化局局長龔雅雯及評審團代表揭曉入圍名單。 最終公佈54部作品入圍，涵蓋研究所、大學、高中職、國中、 國小，是目前涵蓋最廣的全學齡影像競賽，共同角逐150萬元總獎 金。入圍影片將在10月18日至25日在府中15放映， 免費入場。

不受到疫情影響，今年新星獎徵件依然踴躍，自7月20日截止， 收件量高達478件。 為此文化局也特別聘請相當亮眼的評審團陣容， 包括與蔡明亮多次合作的資深攝影師廖本榕、影像藝術家高重黎、 動畫導演謝文明、紀錄片導演李立劭、影視編導王傳宗、 製片湯宗翰；學術界包括北藝大史明輝教授、滕兆鏘教授、 臺藝大謝嘉錕教授、崑山科大曹源峰教授、世新大學李香秀教授、 李明宇教授、影評李達義老師，兼顧影視產業與教育學術領域， 精選出今年最具代表性的學生作品。

今年報名「種子新星組」的高中職、國中小等學生， 不但發揮了青少年的創意想像力， 更具有超齡的社會觀察力與時代現實性； 像是澎湖縣馬公市嵵裡國小的《四破與臭肉的旅行》， 藉由兩個小學生的行腳足跡，觀察到自己家鄉之美。 去年獲獎的彰化縣大同國中，今年則以紀錄片《柔柔》 再度獲得入圍， 娓娓道來唐氏症年輕女畫家與母親細膩的成長與感情， 影像力量動人；而臺中市青年高中的劇情片《問事少年》， 故事結合了靈異與愛情的喜劇元素，在跨類型的題材上則表現突出。 這些年輕但成果不凡的作品，皆展現了影像世代最新的創作潛能。

今年的劇情片組評審從227部的作品中，評選出24部入圍影片， 競爭相當激烈。許多同學嘗試突破以往的敘事框架， 像是臺北藝術大學的作品《家庭式》， 在慾望與罪惡的內心糾結之下，看見人性深刻的矛盾與衝突； 朝陽科大的《白色燕尾》，女主角面對追求護理師夢想的白色身分， 然處在成群老人平淡無常的生活之中， 呈現出壓抑與窺探情慾的並置與尷尬。而臺灣藝術大學的《年夜飯》 ，在編導演精巧的場面調度安排，運用一顆長鏡頭講完一個故事， 大膽嘗試開啟另一種敘事的可能性；崑山科大的《金童玉女》 細膩描繪一對來自越南男女移工的生活境遇與情感困境， 女主角阮安妮有「越南版孫翠鳳」之稱，曾參與《花甲男孩轉大人》 、《幸福來了》等台灣多部知名電視電影的演出，表演細膩有深度。

今年紀錄片的創作題材，觸及的視角包含社會關心的同志議題、 工運活動，還有新住民所反思的自我身分認同， 展現臺灣紀錄片深厚的創作底蘊；例如臺藝大《揮舞吧彩虹旗》， 記錄長年投入同性婚姻合法化運動的祁家威， 穿梭在各個社運與抗議場合， 最終寫下臺灣同志運動史上重要的一頁；世新大學的《醫路》， 則是臺灣相對少見的題材，持續兩年記錄一對醫學兄弟的成長之路， 當他們面對家庭生活與未來醫學職涯的漫漫長路， 內心是如何自處與因應？

此外，今年動畫片的報名件數比去年成長逾20%， 顯見台灣動畫人才的培育出現明顯成長的現象。而創作的題材， 涵蓋穿越時空的背景、自我認同的議題與對家庭思念的反思等層面， 可說是多元豐富且深刻動人；像是樹德科技大學的《化羽》， 以女扮男裝的宮廷古裝劇時空，提出了性別自我認同的議題； 臺北藝術大學《12:15》，以北漂學子為題材， 流露出濃濃對家人無盡的思念。

文化局龔局長表示， 新北市相當重視青年族群在藝術文化領域的發展， 期望今年入圍的同學，未來也能在金馬獎、金鐘獎， 甚至國際影展有好成績。新北市也會持續培植鼓勵學生創作， 強化友善影視拍攝環境，透過協拍中心等各項支援， 讓同學們畢業後進入產業界， 新北市也能持續做影像創作者最堅實的後盾。

今年入圍的54部作品將於10月18日下午2點舉辦頒獎典禮， 公佈今年最終得獎名單，同時在臉書同步線上直播，預計選出22組 得獎影片，包含首獎40萬的「超級新星獎」，以及各類最佳影片、 新北精神獎、優選等作品。另外入圍作品也將於10月18日至25 日在府中15放映，期間舉辦觀眾票選獎活動，全程免費入場， 歡迎各位影迷進場觀賞。