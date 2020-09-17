富邦證券輔導 軒郁國際舉辦上櫃前業績發表會 台灣資本市場新增美妝快時尚品牌生力軍

由富邦證券輔導的軒郁國際股份有限公司（股票代碼：6703； 以下簡稱：軒郁國際）於明（18）日舉行上櫃前業績發表會。

軒郁國際成立於98年5月，為美妝快時尚品牌創造者， 主要從事美妝保養品及機能保健食品之研發及銷售，擁有自有品牌「 SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士及「LUDEYA」露蒂雅等美妝產品，及「Sim ply」新普利、「M2」輕次方機能保健品牌產品，並經營iQu een (愛女人購物網)提供一站式購物服務，除銷售自家品牌產品外， 也銷售其他品牌的保養品、保健食品、美體美材商品、 流行性包款及居家流行生活用品等多種品項。 軒郁國際約有九成營業收入來自台灣市場， 外銷部分則透過經銷商或經營跨境電商方式銷售，目前銷往新加坡、 馬來西亞、加拿大、美國、中國、柬埔寨、印尼、越南、韓國等28 個國家。

軒郁國際總經理楊尚軒指出，軒郁國際是以面膜起家，也跨足面霜、 精華液、洗卸及防曬等品項，面膜營收就占美妝保養品類的六成， 因此透過面膜建立品牌形象， 進而帶動消費者對於品牌系列保養品的購買意願。 為了滿足消費者對美妝保養品的喜新厭舊及熱愛嚐鮮的心態， 因此把面膜定位在高度快銷品，採取多品牌的策略經營， 將各品牌市場及目標客群予以區隔，藉此觸及不同族群的消費者。 楊尚軒表示，軒郁國際目前國內超過7,000家實體通路及5個虛 擬通路，海外有12個實體通路及20個虛擬通路，是以先虛(網路 )後實(實體)的方式，拓展線上線下全通路。其中透過iQuee n (愛女人購物網)電商平台的會員數據資料及消費者的意見反饋， 運用大數據精準分析、洞察消費者真正需求，每年汰舊換新， 不斷開發符合市場需求的明星商品，用商品力堆疊品牌聲量， 建立品牌口碑。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示， 軒郁國際有別於市場上開架式美妝保養品同業，以多品牌策略行銷， 藉以擴大市場占有率。另在去年併入機能保健食品公司， 成為機能保健食品品牌商，為營運增添新的動能， 採線上線下全通路及跨境電商銷售模式，在疫情未明的環境下， 適度分散營運風險，可望持續擴大公司營運規模及提升競爭力。

展望未來，軒郁國際除了以多品牌策略深耕美妝保養品市場外， 將持續拓展東南亞市場的跨境電商業務，並成立生技保健研發部門， 攜手國際保健食品大廠共同合作開發新的保健食品， 期待能持續締造優良的經營實績，以不負股東對公司的期許。

108年度，軒郁國際營業收入為10.31億元，毛利率為65. 93%，每股稅後盈餘（EPS）為5.17元，發放現金股利8元 ，以回饋股東對公司的支持；109年上半年度營業收入為5.87 億元，毛利率為68.73%，每股稅後盈餘（EPS）為4.10 元，經營成果及營收獲利表現亮眼。