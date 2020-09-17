品嘗少年自力故事！新北市少年培力園推出「貓焙你飛」蛋黃酥

新北市少年培力園自力少年繼「貓培你飛」雞蛋糕之後，又在烘焙大師許燕斌師的指導下，花費近半年學習烘焙，趕在中秋節前，推出「貓焙你飛」蛋黃酥中秋禮盒，每盒內含6顆蛋黃酥和5片檸檬餅，售價399元，有意承購者不僅可以品嘗酥脆香濃的糕點，還能給予這群自力少年滿滿的鼓勵。

少年培力園主任莊宛蒨表示，該園是由市府社會局委託社團法人中華民國更生少年關懷協會承辦，藉由多元學習課程和休閒活動，促使少年發展人際互動、培養自信，其中技職培訓希望培養少年一技之長，幫助探索未來就學或就業。

莊宛蒨說，感謝聯詠科技公司贊助烘焙教室，以及社會局媒合烘焙大師許燕斌副教授，花了近半年的時間陪伴指導少年，即使在疫情期間，少年們仍做好防疫措施，努力學習，小瑩曾對著社工說，要一直練習，否則會忘記手感的。

許燕斌指導多種中式糕點，從油皮、油酥及包餡手法到烘焙，讓少年熟悉各項技巧，不僅如此，許燕斌還教導職人態度，他告訴少年：「烘焙是一門藝術，但職人態度更是一種生活的養成！」許多少年不僅學到烘焙，更學到做人的道理。

小均原是個不苟言笑的少年，社工和他互動時也總是冷冷的，但在烘焙課程中卻起了轉變，總是最後一個收拾完才離開。他說自己不是讀餐飲科，又沒去麵包店工作過，但現在卻能做中秋禮盒，「簡直是很酷的事！」社工家儀表示，看著月餅從烤箱端出來的那一霎那，少年們都充滿了感動和成就。

莊宛蒨送一盒給社會局長張錦麗、副局長許秀能等人品嘗，感謝市府不斷媒合資源幫助孩子，包括新北市林姓宗親會贊助胖卡餐車，培力園除持續發展雞蛋糕外，並將接連推出烘焙手作課程。張錦麗表示，透過職涯培力和探索，幫助青少年建立自信心和自立能力才是最終目標，也希望社會多給予這群孩子鼓勵。