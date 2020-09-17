新北防制霸凌—校園滿天星計畫誓師啟動

新北市今(17)日在新店高中舉辦友善校園週「 防制霸凌－校園滿天星誓師活動」， 謝政達副市長出席參與防制霸凌行動劇演出， 並帶領新北市校長協會、各家長協會、 教師協會及各高國中學聯會代表共同宣示啟動新北市「防制霸凌- 校園滿天星」計畫。

現場由國立臺灣藝術大學學生演出行動劇「小兵立大功」， 謝政達副市長特別客串演出熱心助人的路人， 呼籲每位市民看到霸凌事件時應挺身而出，勇敢向霸凌說不。 同時現場也播放「拒絕霸凌 有我挺你」影片，該影片邀請形象正向活潑且亮眼的藝人陳漢典， 以具個人特色之「陳教練」身份，用詼諧逗趣的方式訪談， 呼籲友善校園的重要。活動最後由高國中學生代表帶領宣誓反霸凌的 決心，接著謝副市長及各界代表進行全場互動點燈儀式， 象徵市府結合社區、校園及親師生， 如同滿天星斗為防制校園霸凌共同散發正義光芒， 讓被霸凌者不被孤立，重新感受人生溫暖及光明面。

謝政達副市長表示，新北市推動「防制霸凌—校園滿天星計畫」， 以滿天星花卉為具體意象， 藉其花語隱含關懷及星光照亮夜空的雙重意涵， 期許所有人發現霸凌事件時能適時挺身而出，散發正義力量。 以3零—「零容忍」、「零誤判」、「零遺憾」為具體目標，透過「 提升全民認知」、「激發學生同理心」、「加強教育人員預警能力」 、「優化導師班級經營」、「建立專業人才庫」、「理解．溝通． 修復」等六大策略，同時結合警政、社政及親師生力量， 全方位提升校園霸凌防制成效， 積極營造溫馨和諧友善校園學習環境。

教育局表示，學生常為校園霸凌事件當事人， 本計畫首創以學生為主體，透過辦理學生自治團體防制霸凌研習、 工作坊及補助計畫， 培育高中職學生主動關心及參與校園霸凌防制工作， 鼓勵學生集思廣益自主提出防制霸凌的創意計畫， 並可擴大運用社群媒體發起全市甚至全國性校園關懷運動，以符合「 校園滿天星」計畫之實質意涵並擴大其影響層面及執行成效。 另為提高師長防制警覺性， 新北市已率全國之先要求各校對於校園內發生「多欺少、強欺弱」 之欺凌行為，應主動告知被行為人及家長相關霸凌事件處理程序， 並於得知24小時內完成通報，以減少校園霸凌事件黑數。