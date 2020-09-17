中秋送禮新選擇　台灣醫：暴飲暴食後　食用奇異果可緩解腹脹感

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據疾管署資料，歷年來中秋假期民眾因在食用烤肉、月餅等高油高糖食物後，出現腸胃不適的患者都會增加，享受了美味卻無法兼顧腸胃道健康。亞東醫院家醫科主任陳志道提供民眾健康新主張，提醒佳節送禮可選擇水果禮盒，讓親朋好友大啖烤肉的同時，也能顧及腸道健康。

陳志道主任指出，國人中秋喜愛的烤肉含有大量油脂及蛋白質，需要長時間的消化，吃多了恐怕會引起消化不良、胃脹氣、便秘或有害物質停滯體內等種種腸胃問題。而中秋節必吃的糕餅類，高油高鹽也容易引起消化道問題，如排便不順、腹瀉、腹痛、腸躁等症狀。

陳志道主任提醒，對於過節時想放肆吃喝，又想顧腸胃的民眾每日應至少攝取25-31克膳食纖維。水果中所富含的膳食纖維有助增加好菌，減少壞菌，養好腸道菌叢，也能透過「腦腸軸」為自律神經系統、內分泌系統帶來益處，降低焦慮及憂鬱情形。

根據一項2019年的研究顯示，每天定期食用3顆的奇異果，顯著增加每週自發性排便次數、緩解腹痛和消化不良等腸道不適問題。其中水溶性膳食纖維更有助穩定血糖，進而改善壓力大等情緒問題。

而且奇異果不只富含多種天然營養素，能幫助穩定情緒、舒緩忙碌生活下的壓力外，所含的水果酵素對於蛋白質有很高的分解能力，可分解烤肉常吃的牛肉、雞肉、豆類中的蛋白質，使胃部更快排空，減少食用高蛋白食物後的腹脹感。

現代人越趨重視健康，民眾收禮、送禮的首選也從傳統的月餅、點心禮盒，漸漸轉向健康訴求。因此陳志道主任也以「送禮健康新主張」的角度，建議中秋節想要贈禮給親朋好友，以此表達一片心意的民眾，選擇富含高膳食纖維及酵素的水果禮盒，像木瓜、奇異果皆含天然酵素，能幫助胃部食物消化，不但兼顧健康美味而且貼心！