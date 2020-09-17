邦咯島的後疫情時代 促進臺灣、大馬雙邊社區發展

文化部、駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處與吉隆坡東方人文藝術館合辦，馬來西亞「新新村：社區聯盟」與 Hello Pangkor 協辦的《邦咯島的後疫情時代暨臺馬社造人交流會》將於9月19至20日辦理，邀請超過20個社區代表及種子島民在吉靈丸社區共同參與，並同步開放線上直播，歡迎臺、馬同好共同進行交流。

受疫情衝擊，邦咯島島民的社會結構亦產生改變，島民因而成立「邦咯起飛」種子團隊，以整合島上資源，期待透過交流向臺灣社造經驗借鏡，深耕在地並永續發展。本次交流已於8月時進行線上會前會議，社區聯盟成員與島民共反映33項課題及35項期待，將於19日的交流會中進行討論，藉由交流討論探討社區課題，建立姊妹社區情誼，促進臺馬雙邊社區發展。

此次社造交流會規劃「合作社營運」、「永續觀光」及「返鄉青年培力」三大主題，以邦咯島吉靈丸社區為研討基礎，並擴及參與的馬國社區。邀請4位臺灣社造專家，包括文化部2019年臺灣社區營造會議主持人許主冠、長期投入澎湖社區營造工作「深耕文化工作坊」負責人王貞儒、串連青年培力及在地公共事務討論平臺「苗栗縣苑裡掀海風團隊」代表劉育育，以及臺灣主婦聯盟生活消費合作社創社理事主席陳來紅等人，進行臺灣社造經驗分享。

「新新村：社區聯盟」發起人蔡依霖參加會前會議後表示，聯盟主張應整合資源，尤其是著重社區經濟、數位化、社區價值的同行方案，而邦咯島民於疫情期間將該島漁產與金馬崙高地優質蔬菜的以物易物行為，將是合作經濟的初始模式。

因此，在20日會議最後，將進行公開徵求協助突破目前社區困境的同行方案；或是讓馬來西亞1.5萬個馬來甘榜鄉村、613個華人新村與其他社區，注入合作經濟的生產、流通、消費及電子商務新功能的創意提案，並進一步將這些村落社區串接起來。同時，也期待對外徵求時出現前瞻、可實踐之同行提案，以促進臺馬社區進一步的姊妹連結。

文化部表示，未來透過「臺灣社區通」與「新新村：社區聯盟」雙邊的代表性窗口專網，將可建立臺灣7283個社區與馬來西亞社區文化知識庫、情報的通暢交流管道，歡迎臺、馬國社區多加利用。（新聞轉載自新住民全球新聞）