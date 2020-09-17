2020雲林國際偶戲節10/1登場 布袋戲男神將同台演出

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2020雲林國際偶戲節以男神時代為主題，集結包含史豔文、素還真、棄天帝等經典布袋戲角色，自10月1日至11日在虎尾鎮盛大舉行，雲林縣長張麗善、布袋戲大師陳錫煌及藝人吳鳳等人昨(16)日在台北舉辦全國記者會，邀請民眾在中秋國慶連假期間遊雲林、看偶戲、吃美食。

雲林縣長張麗善表示，偶戲節為雲林一年一度重要慶典，作為布袋戲的故鄉，策劃一系列活動，邀請國內大師與弟子同台演出，其男神背後的男神黃俊雄大師、陳錫煌大師、鍾任壁大師，跨時代的對話，讓時間創造新時代的感動，亦邀請全台優秀且不同風格的戲團演出，10月10日晚上還有布袋戲光雕秀，讓傳統藝術傳承再延續，亦讓台灣的布袋戲文化品牌享譽海內外。

藝人吳鳳表示，他會把布袋戲拍成youtube影片，把這個文化分享給大家，讓更多的朋友知道布袋戲的文化，而且他的影片會是中文，但字幕是土耳其語，讓家鄉的人也能認識布袋戲文化。

文化觀光處長陳璧君表示，今年雲林國際偶戲節再創顛峰，包含偶戲小旅行、偶藝文創市集、大小金掌競演、青年主演甄選、踩街等活動，更是整合虎尾地方文化館舍從白天到夜晚不間段偶戲體驗，10月2日開幕音樂會後，規劃偶戲不夜城，包含男神live band、露天電影院、中秋團圓等活動。

照片由雲林縣政府提供

照片由雲林縣政府提供