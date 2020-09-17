棉花糖女孩遭網路罷淩 　韓國動畫《整容液》批判外貌至上主義

本片女主角因為在節目中暴飲暴食，因此慘遭網路留言攻擊。（采昌國際多媒體提供） 本片女主角因為在節目中暴飲暴食，因此慘遭網路留言攻擊。（采昌國際多媒體提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）整容在南韓有如家常便飯，而明（18）日即將在台上映的動畫強片《整容液》，更是把這個主題作出極具創意的改編，甚至提升到對社會面向的關注、演藝圈潛規則，更批判網路罷淩對當事人的傷害，再透過如同雲霄飛車般的劇情，讓觀眾體驗主角對「美」的慾望與執著，以及隱藏在整容背後的恐懼與驚奇。

片中敘述夢想成為芭蕾舞者的女主角，因為對外貌沒自信，因此放棄當舞者的夢想，之後並開始從事化妝師工作。棉花糖女孩的她，卻因為肥胖的身材，以及不漂亮的外表，被一同工作的藝人冷嘲熱諷。

劇組師法配樂大師伯納德赫爾曼曲風，顫慄的離奇配樂更添全片驚悚感。（采昌國際多媒體提供）

某日，她偶然參與電視購物節目錄製，並在製作人慫恿下，對著鏡頭暴飲暴食。當畫面播放出去，她因此被大量惡意留言所訕笑與批評，讓她變得更自暴自棄。直到她遇見一瓶神奇的「整容液」，讓她只要20分鐘就變身女神，卻也因此逐步走向毀滅…。

這部耗時六年打造的話題作品，因為獵奇的主題，並融入懸疑、奇幻、犯罪、倫理等多種劇情元素，讓本片獲得諸多國際影展邀約放映，更讓許多國際媒體與影評人大力讚賞。希臘權威影評人Panos Kotzathanasis便大讚：「《整容液》是近年看過最棒的韓國動畫片之一，更是年度最佳影片之一。」

歐洲獨立動畫網站「Zippy Frames」也讚賞：「導演在尋找美麗及其後遺症方面，刻畫出一個扣人心弦的故事。」美國影評網站「Cinema Escapist」更直言：「本片傳達出讓人毛骨悚然的訊息！」

本片旁敲演藝圈潛規則，讓媒體與觀眾都紛紛給予好評。（采昌國際多媒體提供）

另一方面，《整容液》製作團隊也師法好萊塢配樂大師伯納德赫爾曼，他所參與過的《驚魂記》、《計程車司機》等驚悚片，讓恐怖的怪談氛圍倍增。不僅在女主角變身女神、因此愉悅地漫步大街時，使用華麗又明亮的華爾茲；更在女主角暗黑面大爆發當下，透過讓人不舒服的交響樂，以及芭蕾舞場面所出現的音樂盒風格音樂，都展現出恐怖懸疑的氣氛，讓觀眾在觀賞時更加入戲。

這部批判南韓整容文化與網路罷淩歪風，並獲譽影史最詭異獨創恐怖怪談的新片《整容液》，即將在本週五（9/18）於台灣盛大上映。本作由全球高人氣恐怖漫畫《奇奇怪怪》經典篇章改編，更多精彩故事每週五於LINE WEBTOON連載中。欲知本片最新消息，請上電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。

采昌國際多媒體提供。