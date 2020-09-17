農糧署：台灣香蕉11月可望成為日本學童午餐果品

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會農糧署16日表示，近期蕉價偏低主要原因係氣候炎熱且8月降雨頻繁，加上農曆7月普渡拜拜時，忌諱使用香蕉等因素，導致市場買氣不佳。該署與產地農民團體聯繫並綜整各方意見，啟動穩定蕉價措施，從國內行銷到多元加工利用與拓展外銷，並籲請民眾多選購食用。

農糧署表示，香蕉在國內外行銷效果甚佳，光是今年的外銷成績就很亮眼，截至9月15日已外銷3,153公噸，較去(2019)年同期2,544公噸，增加24%，並已超過去年全年出口量2,923公噸，創下近5年外銷新高，當中日本的外銷量就有2,998公噸，占95%。

農糧署另規劃11月再與日本合作供應日本學童午餐吃香蕉，持續宣傳台灣香蕉，深扎根日本年輕世代。在國內部分，將輔導產地農民及農民團體定期定點於農民市集如台北的希望廣場與花博圓山廣場，並到其他地區型市集進行展售促銷活動，或是啟動企業團購大訂單及聯合農會超市業者加強採購促銷，幫助產地農民。

台灣全年都可購買到香蕉，且吃起來香Q美味，富含膳食纖維、多醣類及鉀、鈣等礦物質，可幫助消化及補充身體營養，是寶島優良風土的恩賜，也是民眾最方便取得與食用的水果之一。