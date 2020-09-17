美國司法部起訴五名中國駭客（圖/FBI推特） 美國司法部起訴五名中國駭客（圖/FBI推特）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國司法部16日表示，已將5名中國籍人士起訴，這群不肖份子至少對全球逾百間企業機構與個人進行網攻，受害者遍布世界各地，台灣也有大學資料遭竊。

根據司法部，嫌犯分別是蔣立志、錢川、付強、譚戴林與張浩然。起訴罪名包括洗錢、身分盜竊、電信詐欺、違反《電腦詐欺及濫用罪章》（Computer Fraud and Abuse Act）等。涉入的駭客組織包括惡名昭彰的APT41、Barium、Winnti、Wicked Panda，與Wicked Spider。

從軟體研發公司、電腦製造商、通信業者、社群媒體、電玩公司、非營利機構、大學、智庫，到政府單位，皆是駭客鎖定的目標。受害所在地包括美國、台灣、日本、澳洲、馬來西亞、南韓、泰國、新加坡、香港、巴西、智利、印度、印尼、巴基斯坦與越南。英國政府網絡也遭入侵，所幸並未得逞。

起訴書指出，美國、香港、台灣多所大學電腦系統皆曾遭駭。台灣一所研究型大學於2019年遭到攻擊，逾67,000張附有人名的照片檔案因此外洩。此外，台灣電信業者、能源公司也是受害者。



台灣某大學學生資料遭駭（圖／美國司法部）

美聯社報導，目前5人仍在逃，不過與犯嫌共謀的兩名馬來西亞籍人士本周已在馬國遭到逮捕，面臨引渡受審。本次司法部大動作揭露的不法情事除了涉及謀財，也涵蓋傳統間諜活動。駭客手段多元，包括入侵軟體業者網絡，修改程式碼，進而對業者客戶發動攻擊。

司法部雖未直接點名中國政府就是幕後主使者，但官員相信這些駭客恐怕都是中共代理人。其中一名嫌犯甚至曾向同僚透露，他與中國國家安全部關係非凡，還得意洋洋表示會受到中國政府保護，「除非情節重大」。此外，遭駭的包括台灣的大學生與香港民主人士，這些目標顯然與牟利無關，較可能帶有政治目的。

美中關係如自由落體，川普政府竭盡所能揭發中國在全球所涉的各種犯罪行徑。美國檢方甫於7月指控中國主使的駭客企圖掠奪新冠肺炎（COVID-19）疫苗研發相關資料。

美國重磅起訴中國5駭客 受害者眾、台灣學府赫然在列