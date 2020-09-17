土耳其專家預警馬爾馬拉海強震將具毀滅性 該區將朝希臘偏移約2.5公尺

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）土耳其是全球地震活動最頻繁的國家之一，地震專家日前進行西北部馬爾馬拉海地區、通過該國西部泰基爾達省（Tekirdağ）的斷層線進行研究並提出警告，如果該區發生規模7.2強震的話，將會造成該區往希臘偏移約2.5公尺，更可能造成災損和人員死傷。

中央社引述土耳其媒體「每日晨報」（Daily Sabah）報導，北安那托利亞斷層（North Anatolian Fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊間的右移斷層，是該國最具破壞潛力的斷層線。

地球物理學教授艾爾江（Övgün Ahmet Ercan）預測，伊斯坦堡可能會再度發生規模7.0以上強震並推測，這個強震可能會由兩起地震組成，分別發生在伊斯坦堡和泰基爾達。其中一起地震將發生在位於伊斯坦堡以南大約25公里處的庫科切梅切區（Kucukcekmece），規模將介於6.3到6.7之間，而位於泰基爾達的地震規模可能會更大，兩起地震都將具毀滅性。

他還推測，這一條斷層線如果發生規模7.2強震的話，除了會出現一道裂縫，從伊斯坦堡的布尤切克梅奇區（Büyükçekmece）通過薩洛斯灣（Gulf of Saros），一路延伸到希臘，同時將西北部馬爾馬拉海地區往該國偏移2.5公尺。

伊斯坦堡巿政府(Istanbul Metropolitan Municipality,IBB)數月前公布報告，如果發生規模7.5的強震，恐對橫跨歐、亞洲的所有39區造成災損和人員死傷，就算距離該斷層線較遠的城市，也將造成數以百計的建築倒塌。