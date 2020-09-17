新北市爆出首起本土登革熱群聚　與台灣桃園確診者有相同活動史

新北市三峽區60多歲男性及30多歲男性確診感染登革熱 ，兩人為父子，為本土群聚病例。 新北市三峽區60多歲男性及30多歲男性確診感染登革熱 ，兩人為父子，為本土群聚病例。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署公布國內新增2例本土登革熱病例，兩人為居住在新北市三峽區五寮里之父子，因與日前公布的桃園市龜山區70多歲本土個案有共同活動史，衛生單位於14日安排2人進行接觸者採檢，IgM、IgG抗體均呈現陽性，於16日確診。

疾管署說明，這對父子居住在新北市三峽區五寮里，60多歲的父親無疑似症狀，但30多歲的兒子，分別於9月4日及9月9日因發燒、頭暈、肌肉痠痛、四肢關節紅疹等症狀就醫。

兩人平時活動地以三峽區住家及五寮尖山菜園為主，因與9月14日公布之桃園市龜山區70多歲本土個案同樣都會去新北市三峽區五寮尖山菜園，研判該區域可能有不顯性感染者，3人於該菜園周邊感染的可能性較高，為一起群聚事件。

疾管署統計，今年截至目前國內累計19例本土登革熱病例，16例居住桃園市(15例桃園區、1例龜山區)，3例居住新北市(2例三峽區、1例中和區)；另累計58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署再次呼籲，目前為登革熱流行季節，且近期各地降雨機會多，民眾應加強戶內外環境巡查，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；此外，平時如有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

民眾若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。