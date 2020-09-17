41年來美國最高層級！美國務院次卿17日抵台將出席李登輝告別禮拜

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach)。（圖片翻攝自Keith Krach官網） 美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach)。（圖片翻攝自Keith Krach官網）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach) 17日至19日率團訪問台灣，預計周四（17日）下午三點飛抵台灣，同時也是美國國務院自1979年以來訪台最高層級官員。

這是繼8月美國政府派遣衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台後，再次派遣高層政府官員前來，彰顯美國對台美關係的重視與支持。

外交部指出，柯拉克預計下午三點飛抵台灣，在台期間柯拉克將與總統蔡英文，以及政府高層互動，18日預計參加台美經濟商業對話，與經濟部高階官員討論供應鏈重組及印太地區戰略合作等議題。19日將與同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，向李前總統對台灣民主的貢獻致敬。

國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）8月底和台灣經濟部長王美花、駐美代表蕭美琴進行視訊座談會，31日即宣布將與我方進行經濟對話，美國務院相當積極，立即派遣柯拉克次卿來台，與台灣政府討論如何就各項優先領域強化台美經濟合作。

外交部表示，柯拉克次卿訪問團將透過實地瞭解台灣最新政經發展，進一步深化台美之間緊密的經濟連結，以及基於共享價值的全面合作夥伴關係。