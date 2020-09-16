路透：美國計劃對台灣軍售七項武器

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）外媒今（16）日揭露，美國政府計劃向台灣一次出售多達七種主要軍事武器與設備，包括水雷、巡戈飛彈及無人機等，預計將會引來中國的抗議，並大幅增加美中緊張關係。

路透社今日引據四名消息人士報導，這批將由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing ），以及通用原子航空系統公司（General Atomics）提供的軍用武器及設備已經進入準備出口階段，美國總統川普（Donald Trump）將在本週接受國務卿龐培歐（Mike Pompeo）對此軍售案的簡報，這批軍售案包括台灣政府在一年多前就表達購買意願的項目。

報導指出，若川普同意此軍售案，美國國會預計將在未來幾週收到通知，若國會沒有在限時內提出反對意見，則美國行政部門便可繼續推動軍售案。

若報導屬實，則將是川普在2017年上任至今第八度批准對台軍售。

過往美國對台軍售案皆以大包裹式進行，直至2018年改為逐案處理；而此次美國打算一次進行多達七項主要軍事武器及設備的對台軍售案實屬罕見，也將衝擊在今年因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）、貿易爭端、香港議題等事務跌落谷底的美中關係。

報導指出，華府持續想方設法制衡中國在區域內持續擴大的軍事威脅；而台灣方面，中國解放軍於台灣海峽附近進行軍事演習的次數越趨頻繁，對台海的安全與穩定造成不小威脅，總統蔡英文也將國防安全視為施政的重中之重，並逐年增加國防預算。

報導指出，美國國務院、台灣國防部，甚或台灣駐美代表處對此事皆無評論。