台灣移民署跨部會行動列車抵彰化 與新住民做水晶月餅慶中秋

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部移民署副署長梁國輝今(16)日偕同陸委會法政處組長李佩儒及海基會法律處科長陳穎慶在中秋節前夕搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車，滿載著關懷及愛抵達彰化縣，與新住民提前感受中秋團圓的氛圍。

首站前往位於溪湖鎮的涼風冰店，關懷訪視中國新住民吳茗，接著至彰化市南瑤宮媽祖文化館，參與「卦山新月娘，水晶月餅慶中秋」活動，與新住民一起製作健康養生又具越南特色的水晶月餅，在傳統與異國文化中激盪出更多元的火花。

中國新住民吳茗與配偶李孟松結婚16年，兩人原本在中國開設家具工廠，因家中父母年邁需照料，決定返臺創業，原本只賣冰品的小店面逐漸打響名號，吳女士說創業容易守業難，當初因對烘焙的興趣，把握各種學習手作甜點的機會，南來北往不嫌累，最遠曾北上到臺北上課。

利用工作閒暇之餘研發新口味的甜點，起初甜點透過網路社群販售，後來搬遷至新店面後擴大營業，忙得時候連吃飯喝水時間都沒有，經營的「涼風冰店」已開業13年，所販賣的綿綿冰、咖啡及手工蛋糕都是返臺後到處拜師學藝，逐漸累積出來的手藝。

中秋節是家人團圓的傳統節日，透過「卦山新月娘，水晶月餅慶中秋」活動，梁國輝等人與新住民聚在一起，體驗製作健康無負擔又具異國風味的水晶月餅，開場由彰化縣新住民發展協會成員的舞蹈表演揭開序幕，並在越南新住民文彩燕的帶領下，用天然原料製作，把晶瑩透亮的液體倒入模具，放入水果餡後等待凝固，口感Q彈宛如果凍，是越南日常生活的小點心，也符合時下追求健康飲食觀念。