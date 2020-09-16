富邦投信：恒指修訂指數規則 Q4港股重啟漲勢

恒生指數公司修改恒生指數(HSI)及恒生中國企業指數( HSCEI)指數編製規則，9/7起正式生效。富邦恒生國企ET F基金(證券簡稱：富邦恒生國企，證券代號：00700)經理人 楊貽甯表示，恒生中國企業指數在加入阿里巴巴、 小米集團及美團點評後，過去重金融及地產的結構將改善， 恒指將迎來盈利增速和估值雙升，指數整體波動度也將進一步提升， 符合現今科技類股當道趨勢， 未來更有望獲得資金的青睞預期隨著政策改革落實下， 第四季港股可望重啟漲勢。

恒生指數公司修改恒生指數(HSI)及恒生中國企業指數( HSCEI)指數編製規則，來自大中華區域(即香港、內地、 澳門及台灣)的「同股不同權」公司及「第二上市」公司， 被納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇，阿里巴巴( 9988-HK)、小米集團(1810-HK)及藥明生物( 2269-HK)被納入恒生指數，此外，美團點評(3690- HK)被納入恒生中國企業指數， 阿里巴巴及小米集團亦同時獲納入，自9月7日起已正式生效。

今年因新冠疫情引發市場恐慌，加上油價大跌擔憂經濟衰退， 今年首季，全球風險性資產無一倖免， 港股亦在中國通過港版國安法衝擊下， 表現相對成熟及新興股市弱勢，無論是香港恒生指數或國企指數， 兩者跌幅高達近3成左右，調整時間長達2個月。然所謂大跌過後， 就是指數反彈最好的利多，楊貽甯分析，展望年底前港股行情， 短期大盤波動度或加劇，但在不確定因素漸消除， 隨著港版國安法正式落地，對市場最大衝擊已過， 在官方政策逐步落實，對港股看法轉樂觀，故手上有部位者， 建議續抱；若沒有部位者，待短期回調過後，可擇機分批布局。 看好理由包括技術面超賣、評價面合理及政策面優勢等。

首先，觀察14天期RSI強弱指標回落至41與36附近，接近3 0超賣區的下限，意味短期大盤調整或接近尾聲；再者，留意自3/ 20相對低點至今，無論是香港恒生指數或國企指數， 此期間雖仍歷經短期修正，但觀察底部皆未跌破前低， 且大盤有逐漸墊高的趨勢，中期在政策題材釋出下， 業績看好公司有望在盤整中脫穎而出。

第二，港股估值相對世界與美股仍合理，觀察美股3月下旬反彈至今 ，受政策刺激與海外復工推動，美股基本已修復疫情帶來衝擊，目前 PE處於2000年科技泡沫以來新高。 而香港恒生指數和國企指數分別僅10.0倍和7.7倍， 估值接近歷史均值1倍以下標準差的水平，更顯優勢。 預期隨著政策改革落實下，第四季港股可望重啟漲勢。

第三，根據恒生指數公司統計，截至今年上半年為止資料， 港股主板已有 163 家科技公司，佔整體市值自2017年的14.6%，倍數成長至3 3.2%(僅落後金融類股)。恒生指數公司也自7/27推出恒生 科技指數(HSTI：港版那斯達克)，追蹤在香港上市之前30大 科技公司，30檔科技股總市值也逾10兆港幣(僅次美國那斯達克 指數)，成為全球第二大單一市場的科技股指數。 未來透過產業結構調整下，第四季港股仍有漲勢可期。

香港恒生指數與國企指數變更規則說明

選股範疇 大中華同股不同權公司 第二上市的大中華公司 代表股票 美團點評、小米集團 阿里巴巴 修改內容 一股多票股份將被視為非流通股份。 以美團點評為例： ü 1股10票投票權A股將視為非流通股份 ü 1股1票投票權B股才會拿來計算自由流通股份 1. 1.公司市值根據在香港註冊的股本部分(香港股本)計算。 2. 2.由存託人持有作為海外存託證券/股票之相關香港股本將視為非 流通股份。 權重上限 上限5% (目前香港恒生及國企指數其餘個股權重上限為10%)

資料來源：恒生指數公司、富邦投信整理；資料日期：2020. 09.04

備註：同股不同權是指在一家公司內，會發行最少兩類股份—— 普通股份和特權股份。兩種股份每股擁有的投票權並不相同， 特權股份每股可多至10票，而普通股份每股只有1票。