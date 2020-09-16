新北五度蟬聯全國樂齡學習政策訪視特優等 市政會議獻獎

新北市今(109) 年獲得教育部樂齡學習政策訪視特優等， 成為教育部自105年開辦樂齡學習政策訪視以來， 唯一連續五年獲全國特優等之縣市，今（16） 日於市政會議分享新北獲獎喜悅。

侯友宜市長表示，截至109年8月， 新北市65歲以上人口佔全市總人口比率達15%， 面對日益增多的高齡人口，除了加強福利服務以外， 透過高齡教育讓長者活躍老化、擁有健康的高齡生活更是重點， 所以市府結合各局處辦理許多長者學習課程，讓長者越學越健康， 也肯定教育局及學校結合在地特色辦理多元樂齡中心課程及活動， 不僅傳承發揚各區文化產業，也得到教育部肯定。

因應高齡社會趨勢，新北市已於106年達成區區皆有樂齡中心， 迄今已設置31所樂齡學習中心，每年共開設600餘門課程， 讓長者「活躍老化、在地樂活」， 多元及穩定辦理的課程讓長者有更多機會走出家門，快樂學習。 如鶯歌區樂齡學習中心辦理之樂齡幸福學堂課程， 一半以上的學員是從開班參與至今，總計5個學年度， 其中學員張黃阿招阿嬤，雖然行動不便但出席率卻很高， 有時學習雖會反應較慢，但在講師的教導要求以及看護的陪同下， 年邁的阿招阿嬤總還是能夠順利地完成作品及執行教材， 並於課堂結束後開心與同學合影，留下精彩的學習歷程。

除推動活躍老化課程外， 市府更積極輔導各區樂齡學習中心結合在地產業、文化、生態等， 發展地方特色課程，獲中央訪視委員高度肯定及嘉許。 如坪林區樂齡學習中心結合在地茶藝文化辦理茶香手工皂及茶歌相褒 課程，希望藉由這類課程的進行， 讓坪林茶鄉傳統的採茶歌曲及文化得以延續、流傳； 樹林區樂齡學習中心亦以紅麴作為中心的特色課程， 以紅麴料理帶動樹林人的飲食文化， 加深在地民眾與紅麴文化的連結，連帶推動文化觀光發展。

教育局張明文局長表示，因應老年人口的大幅增加， 高齡教育的推動著實重要，樂齡學習中心的課程多元， 且在學習的過程中對學員來說，可產生被接納、重視及關懷的感覺， 建立心靈上的寄託。樂齡中心不僅提供長者學習的場域， 更提供長者走出家門與人互動的機會， 許多學員甚至成為志工或老師，找到第二人生價值， 期許更多長者能夠到樂齡學習中心快樂學習，實踐「活到老， 學到老」之精神。