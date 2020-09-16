新北冠軍好茶 製茶冠軍十連霸

新北市政府農業局輔導石碇區農友葉承軒代表新北市參加「2020 年全國部分發酵茶製茶技術競賽」榮獲冠軍，成為新科「 全國包種製茶王」，也順利讓新北蟬聯10屆冠軍， 除了冠軍獎項以外，本(109)年度新北市也同時囊括全國製茶技 術競賽亞軍、季軍以及全國採茶技術競賽亞軍，市長於本(16)日 接見選手並頒發獎牌以玆鼓勵，期望能持續為在地奮鬥爭光。

新北市政府農業局自民國100年起輔導轄內農友參加「 全國部分發酵茶製茶技術競賽」活動， 代表本市參賽的茶農需經過各茶產區區級製茶競賽， 再經市級競賽評選脫穎而出， 才取得代表新北市參與全國製茶技術競賽資格，透過層層輔導機制， 也成功讓新北市連續10年榮獲全國製茶技術競賽冠軍。

本年度全國共有40位選手參與製茶技術競賽，新北市則有5位選手 代表參賽，除冠軍葉承軒外，石碇區周呈毅、 坪林區陳鈞傑分別獲得大會亞軍與季軍殊榮。86年次的葉承軒來自 石碇區葉文鵬製茶廠， 是新北市少數求學後就直接選擇從事茶產業的青年， 透過不斷與父親學習製茶技術，讓僅有23歲的他成為賽事開辦以來 最年輕的冠軍製茶師。

行政院農業委員會為保存及維護國產茶手採技術，自民國107年起 也同步舉行「全國茶菁採摘技術競賽」， 並將採茶競賽過程的手採茶菁作為全國製茶技術競賽的原料。 本年度全國共有18組採茶隊伍參與競賽，新北市由坪林區6位平均 年齡約60歲的採茶人組隊代表參賽，而採茶相當重視「快、狠、 準」，需要在大會指定的時間內將所分配茶樹的嫩芽完整採收， 除了速度， 要將茶芽完全採收也相當考驗選手的眼力及團隊合作能力， 新北市也成功擊敗各路好手奪下亞軍獎。

農業局表示，新北市為包種茶發源地， 也是全臺灣最會做包種茶的地方， 代表新北市參與製茶競賽的選手們，也都是一路通過各項競賽， 脫穎而出的製茶好手，能連續10年獲得冠軍頭銜， 真得相當不容易，顯示新北的製茶技術相當純熟， 未來也期待能有越來越多的茶青返鄉當「做茶人」， 而好茶還需要大家支持，想喝好茶請認明「新北好茶」品牌， 就是品質與安心的保障。

圖片由新北市政府農業局提供