新北市早療行動車深入服務 篩檢通報發現男生2倍於女生

新北市24類行動治理專車持續在偏區奔馳！其中早療行動車15日前往石門區衛生所，搭配幼兒注射疫苗順帶發展篩檢，有家長原被醫院通報小孩必須做早療，得知市府可以定點到石門服務，非常開心市府這項貼心的服務。

由市府社會局委託唐氏症基金會服務的早療行動車，專程前往石門衛生所為當地民眾服務，今年已2歲半的芹芹女娃只會叫爸爸、媽媽，其餘不太願意開口，葉媽媽擔心她有語言發展遲緩問題，今年3月間曾帶芹芹前往台北市新光醫院門診，醫生告知必須趁早做療育，得知早療行動車到石門，趕緊帶她到衛生所來。

唐氏症基金會社工督導蔡賀凱和早療教保員邱宜君，試著用玩具吸引芹芹，發現她喜歡切蔬果扮家家酒，卻不擅與人互動，有15年早療經驗的邱宜君立即了解，可能是媽媽平時太容易滿足孩子的需求了，因此她不需要開口，她告訴葉媽媽說，長此下去，會引發雙方情緒問題，必須誘導芹芹說出「媽媽給」、「爸爸幫」才行。

邱宜君並教葉媽媽平時多和芹芹練習口腔動作，如鼓腮幫子、雙唇緊抿噴氣、發出叭叭聲音等，邱宜君說，聲音是經由臉頰、口腔、嘴唇、舌頭和氣流等發出，因此要和孩子多練習；蔡賀凱則表示，醫院已通報社會局兒發中心，嗣後早療單位會定時定點到石門提供專業課程服務。

另一位1歲18天的「小潘帥」，因太早學走路，他的外婆恰巧是育兒指導員，擔心會有O型腿的問題，因此交代媽媽要諮詢教保員，也到現場來尋求服務；還有已經4歲9個月的「小花」，不管語言、動作都很正常，只是持續度不足，對於指令也會粗心，邱宜君也都給媽媽一些專業的意見，如覆述指令等。

社會局長張錦麗表示，新北市2部早療行動車是由蘆洲福安宮及李福田於去年8月間捐贈，市府委託唐氏症基金會及伊甸基金會服務，藉由社工、教保員或職能治療師組成跨專業的團隊，以提供偏區早療行動服務，從去年9月至今辦理合計70場次，共有1,216名孩童及家長受益，篩檢了337位孩童，其中男生189人中有20名通報疑似有發展遲緩現象，佔10.7％；女生148人中則有7人通報，佔4.7％，平均男生是女生的2倍。

張錦麗說，由於偏鄉地區醫療、早療機構及特教資源均較為缺乏，為加強通報者接受各項療育訓練及親職教養諮詢，將與各偏區衛生所、圖書館、親子館甚至宮廟、社區等合作，持續藉由早療行動車提供定點定時服務。