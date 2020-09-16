中國摧毀內蒙古核心語言 多手段逼送子女入校、不服者產地直送「再教育營」

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）中國在內蒙古自治區推行雙語教育，並將課文從蒙語改成漢語，引發大規模抗議，並拒絕送子女上學。據傳北京動員大量警力及防爆警察到當地，抓捕抗議家長、不同意見者及牧民領袖等，並送至「法制教育培訓班」，有旅日學者稱該培訓班與新疆「再教育營」相似。

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《新唐人》報導，北京當局8月底在內蒙古推行語言教育改革，將原本歷史課、政治課及語言等課程，從原本的蒙語授課，直接改成漢語，引發蒙族父母罷課並抗議。海外蒙語學者及團體紛紛發聲支援。

南蒙人權信息主任恩和巴圖表示，中共為壓制當地的抗議聲浪，動員大量防爆警察及警力，搜捕未到校的蒙族子女，並違法抓捕抗議者、牧民領袖等，上千人遭補，被送至「法制教育培訓營」進行思想改造，據傳本次的抗議事件至今已造成9人死亡。

除此之外，內蒙當局要求基層官員將子女送至學校，否則將免去職位，而牧民的貸款也可能因此遭拒或是取消低收入戶的補助。

部分蒙族家長因此被迫帶著子女離家，到荒涼草原上躲藏。

而海外蒙古團體也透過抗議表達不滿，藉著中國外交部長王毅昨日在訪問蒙古國的契機，上百人在蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square）舉牌，高喊「王毅滾蛋」。

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