「台語溯源 歡迎指正!」有影無影？

作家王鼎鈞在數十年前曾經在《中華日報》副刊上寫了一篇文章，文中提到當時中國有一首流行歌曲，裡面有一段歌詞：「台灣的水向西流，花不香，鳥不鳴，男無義，女無情」。在中國人的觀念裡，河流(例如長江、黃河)都應該是向東流的，但是台灣的河流卻都是向西流，他們認為這「有悖天理」。因此在台灣，花該香而不香，鳥該鳴而不鳴；而且居住在台灣的居民，無論男女都是無情無義的人，都是不文明的「台巴子」。

根據王鼎鈞的推測，中國人對台灣的這種鄙視與偏見，其始作俑者厥為滿清大臣李鴻章。西元1894年，「大」清帝國與「小」日本爆發戰爭，史稱「甲午之戰」；結果大清帝國被小日本打得落花流水，無論陸軍還是海軍都遭遇慘敗。翌年，清廷派遣大臣李鴻章與日本簽訂了馬關條約。根據這個條約，清帝國除了承認日本在朝鮮的宗主權、賠款二萬萬兩之外，還割讓了台灣和澎湖給日本。

消息傳回清國國內，舉國譁然，指責李鴻章喪權辱國的聲浪四起；李鴻章為了平息眾怒，也為了替自己卸責，據說在上奏慈禧太后的奏摺裡寫下了「台灣，鳥不語，花不香，男無情，女無義，瘴癘之地，割之可也」的字句。

有影無影？(台語音：ū-iáⁿ-bô-iáⁿ，意思是：「真的假的？」) －－李鴻章在奏摺裡真的有這麼寫嗎？筆者在此暫不擬探究這個問題；但無論如何，當時日本隨即佔領了台灣，在台灣實施了五十年的殖民統治。在這長達半個世紀的期間，台語(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言)中摻進了不少由日語轉變成台語的語彙，例如：

一、「有影無影」－－台語裡的意思是：「真的假的？」這個片語係來自日語「有耶無耶」(うやむや，日語音：u-ia-mu-ia)，本來的意思是「曖昧不明」。台語將它的讀音訛變成「ū-iáⁿ-bô-iáⁿ」(與「有影無影」同音)，其意思也變成了一個疑問句「真的假的？」後來再經過演變，「有影 (ū-iáⁿ)」變成肯定句「真的！」，而「無影 (bô-iáⁿ)」變成「假的！」的意思。

二、「摃龜」－－台語音：「kòng-ku，或ㄍㄨㄥˋ ㄍㄨ」，意思是：「失敗」；例如簽賭失敗、股票虧本、球賽敗北等等，都可稱為「摃龜」。從字面上來看，「摃龜」似乎有「棒打烏龜」的意思；因此或許有人會納悶，失敗了何必拿烏龜出氣呢？其實，「摃龜」係由日語「スコンク」(日語音：su-kong-ku) 略去第一音(su-)而來；而日語的「スコンク」是英語skunk的音譯。英語的skunk就是「失敗」(尤指球賽結果抱鴨蛋慘敗)的意思。因此，台語的「摃龜」(kòng-ku) 就是指「失敗」、「慘敗」。

三、「Q」－－台語音：「khiū，或ㄎ一ㄨ-」，通常用來形容食物有嚼勁、很彈牙。例如「QQ糖」就是指有嚼勁、很彈牙的軟糖。我們也常說，用台灣米煮的飯又香又「Q」。有人看到「Q」是個英文字母，或許會以為這裡的「Q」跟英文有關。事實上，這個「Q」係來自日語的「きゅう きゅう」(日語音：kiú kiù)。這是個擬聲字，用來形容嘴裡咀嚼東西時「喀吱喀吱」的聲音；當我們在吃很「Q」的東西時，會特別感覺到這種聲音。由於日語的「きゅう きゅう」(kiú kiù)並無對應的漢字，因此台語裡就借用發音雷同的英文字母「Q」來形容食物有嚼勁、很彈牙。

筆者經常強調，雖然台語源於閩南語，但是摻入台語裡的豐富外來語是原來的閩南語所無；從這個角度來說，今日的台語已經不等同於閩南語－－台語是台語，閩南語是閩南語。