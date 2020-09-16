菅義偉任新日本首相　台灣總統祝賀

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）原任日本前首相安倍晉三政府內閣官房長官的菅義偉，今（16）日在國會參、眾兩院舉行的首相指名選舉中獲勝，成為日本第99任首相，總統蔡英文也在隨後表達祝賀之意，並盼台日友好夥伴關係在菅義偉的領導下持續深化。

71歲的菅義偉在週一（14）以壓倒性票數當選自民黨總裁後，便預料將在今日的國會選舉中獲選為新一任日本首相，新內閣也將待稍晚皇居舉行首相任命與閣員認證儀式後正式上路。

對此，總統府發言人張惇涵今日午間表示，「蔡總統代表我國政府與國民對菅義偉首相表達祝賀之意，並祝福日本政府能夠在菅首相的領導之下，順利推動各項國政，國家發展昌盛。」

張惇涵表示，菅義偉過去即數次公開支持台灣，肯定雙方共享自由、民主、人權、法治等基本價值，也曾倡議支持台灣加入國際組織，是台灣的重要國際友人。

張惇涵指出，日本與台灣之間往來密切，日本亦是我國重要夥伴，政府將持續推動與日本的多元合作，並持續深化台日友好的夥伴關係，期盼能共同增進兩國人民福祉，並共同維護區域的繁榮發展與和平穩定。

張惇涵也表示，總統再次感謝甫卸任的安倍晉三多年以來對台灣的支持，並由衷期盼安倍能夠靜養身體，早日恢復元氣。

安倍因健康因素宣布辭職後，所屬的自民黨週一舉行總裁改選，菅義偉以約七成的得票數當選自民黨總裁。

媒體報導，長期擔任安倍左右手的菅義偉，預料將延續安倍的政策。美聯社指出，預計半數的安倍內閣成員將留任並接掌其他職務。

菅義偉當前將面臨的挑戰包括對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）、復甦受到疫情重創的經濟，舉辦因武漢肺炎延期至2021年的東京奧運。

此外，菅義偉也得處理日本與中國因南海主權爭議、釣魚台爭議等越趨緊張的關係。

強調心內閣將推展改革的菅義偉，傳出已任命現年57歲的前防衛大臣河野太郎擔任行政改革大臣，並表示要設立新的政府部門推動政府數位轉型事務。