香格里拉台南遠東國際大飯店再傳捷報　全台第一蛋黃酥出爐

經典蛋黃酥全新詮釋！甫於落幕的全台飯店酥皮類禮盒競賽成績揭曉，香格里拉台南遠東國際大飯店以「紅豆玉露蛋黃酥」與「綠豆沙蛋黃酥」，榮獲全台第一名及第三名，是唯一囊括兩項傑出成績的飯店！以口味、外觀、價格，各項優勢在眾多頂尖糕點師傅的作品中脫穎而出，除完美呈現香酥外皮以外，紮實內餡擄獲評審一致好評，以高分壓倒性完勝！即日起至12月30日，凡購買十盒即贈送一盒、二十盒即贈送三盒，預訂請洽 (06)702-8888轉分機6930或飯店一樓品香坊。

向來以獨到見解、創新風格，屢屢在西點領域製造話題的《臺南之光》許煜新主廚，首度挑戰傳統中式甜點之作，將大家熟悉的台式蛋黃酥，以法式甜點繁複工序賦予新滋味！從酥皮、內餡到鹹蛋黃，全台第一蛋黃酥每個步驟都以高規格的製程創新完成。許主廚選用世界盃麵包師大賽指定之專用法國布爾喬亞麵粉，以黃金比例與法國AOP發酵奶油融合製成酥皮，奶香中散發著麥香獨特風味的酥皮，層次分明、口感酥鬆；同時堅持使用由屏東合格農場新鮮直送的優質蛋黃，將色澤飽滿的鹹蛋黃，以歐式醇厚酒香讓口感更綿密，令人齒頰留香，回味無窮！

純手工揉製而成的蛋黃酥，以完美比例搭配紅豆、綠豆及芋頭為內餡，細滑的內餡製程講究，呈現出最紮實的台灣在地美味。比賽評分標準依口味40分、外觀和價格各30分，總共100分計算。全台第一「紅豆玉露蛋黃酥」，特選顆粒飽滿的萬丹紅豆，洗淨後加入玉露「日式綠茶」，細火慢熬約二小時，過篩去雜質後，拌入有「生命之糖」之稱的海藻糖製成軟綿香甜細緻內餡，紅豆內餡甜而不膩，搭配散發酒香的鹹蛋黃，堪稱一絕！第三名「綠豆沙蛋黃酥」，嚴選中顆飽滿綠豆，經過費時耗工製程，拌入海藻糖手工製成綠豆沙內餡，豆香清新雅緻，口感綿密，不甜不膩！芋頭控們也千萬別錯過了，主廚也推出「芋頭白玉蛋黃酥」，芋香逼人、綿密鬆軟，內餡更加入Q彈日式麻糬，讓層次更柔軟更豐富！

全台第一「紅豆玉露蛋黃酥」、第三名「綠豆沙蛋黃酥」及「芋頭白玉蛋黃酥」禮盒，每盒六入399元，五星級出品，親民好入手的價格，絕對是親友送禮、企業主犒賞員工或小資族拜訪長輩的上乘之選！大宗訂購及客製化組合，請提前預購。詳情請洽：飯店一樓品香坊(06)702-8856。飯店地址：台南市東區大學路西段89號。