台灣星巴克三款「植物肉」產品上市　蔬食周21日活動開跑

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）台灣星巴克16日正式推出三道植物肉餐點，以及另外兩款植物奶製作的蔬食輕食，讓蔬食選擇更多元，而星巴克也預計在9月21日至25日推出蔬食活動，點購指定商品可獲大杯（含）以上飲料30元折扣優惠券一張。

台灣素食人口估有250萬，而其它出於環保生態與健康素求而執行無肉飲食的人口逐漸上升中。星巴克早於2006年就導入豆奶選項，2019年再導入OATLY燕麥奶選項，讓植物奶選項更多元，而即日起更多星巴克咖啡商品也提供可加價20元更換濃密口感的燕麥奶選項。

星巴克16日推出三款以知名美國植物肉品牌Beyond Meat製作的蔬食餐點，包括蔬食肉醬義大利麵、蔬食肉排三明治、與蔬食肉丸三明治，價格在180至220元之間，另外還有二款同步上市的具健康概念植物奶製作的餐點燕麥奶生吐司、地瓜燕麥奶吐司帕里尼，讓蔬食選項更多元。

16日(周三)至20日(周日)活動期間，星禮程會員原價購買含燕麥奶/豆奶客製化植物奶飲料，還可享半價優惠購買指定植物肉系列餐點。台北時代門市在19日（周六）下午一點至六點還提供以植物奶調和之咖啡飲品試飲及植物基餐食試吃活動。



以知名美國植物肉品牌Beyond Meat製作的蔬食肉丸三明治（左）與蔬食肉排三明治（圖：台灣英文新聞）



以植物奶製作的地瓜燕麥奶吐司帕里尼（圖：台灣英文新聞）