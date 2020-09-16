台灣藝術家呂英菖「移動的願望」生命歲月靜好　沒有「家」只是迷失的靈魂

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）睽違6年，台灣藝術家呂英菖於台北舉辦個展「移動的願望」，其為親子共創也是獨處的紀錄，他更大方透露堅持創作的秘訣，自即日起宛儒畫廊展至20日止。

「創作像一條河。」－呂英菖



呂英菖創作(圖/台灣英文新聞)

台灣藝術家呂英菖畢業於復興美工，於2009獲《Geisai Taiwan》評審個人獎 – 村上隆獎，之後前往義大利米蘭NABA藝術學院 ( Nuova Accademia Di Belle Arti) 就讀，那個時期的他把自己「如嬰兒般」歸零，並嘗試抽象派畫風，作品曾在香港、韓國、莫斯科等地發表，現於台北舉辦個展，接著下一檔預計於東眼山登場。

「創作像是一條河」，呂英菖創作時跟著當下狀態走，「畫會誠實反映人的潛意識，當下內心狀態以及家庭關係」，心念到哪河水就流到哪，透過不停歇地描繪許願池，藝術家或你會暗自許下什麼願望？但在那之前，不妨先閉上眼，感受寧靜的黑並試著和自己對話。

此次「移動的願望」由張禮豪策展，展出創作畫風不僅浪漫，也充滿怪奇色彩，展場入口可見呂英菖與孩子們齊力完成的畫作，展覽共分為三大展間，從巨幅的黑白創作《宇宙的花園》到色彩豐富的系列，以生命力充沛的「花園」內含「許願池」貫穿，最後則以關鍵的創作史以及十分有個性的姪女作為結尾，不難看出，「家人」對於藝術家的重要性。

沒有家人，徒留迷失的靈魂徘徊在繽紛花園



右起：宛儒畫廊執行長謝宛儒、呂英菖及張禮豪(圖/宛儒畫廊)

展名「移動的願望」是和孩子聊天的過程中的領悟，「移動的」代表隨時都在改變的狀態，看似短暫其實卻永恆，加上受到新冠肺炎疫情的影響，他突然意識到每個人的「願望」隨時都在移動改變，像是以前會想要出國，現在可能就只希望不要一直戴著口罩。

張禮豪說明，呂英菖的創作都圍繞在天馬行空的想像；當他成為兩個孩子的父親之後，作品中更揉合了許多家庭生活的片段點滴，既是親子之間的情感交流，也在無形中促成另種充滿對話意義的合作。「沒有家人，呂英菖不過就是一個迷失的靈魂」。

呂英菖透過花園代表充滿活力的生命狀態，在其中的許願池代表和自己對話的空間，當上爸爸後，「獨處」依舊是很重要的，「生命中要留有和自己對話的空間」，而那狀態他選用黑色呈現，雖然旁人解讀是悲觀的表現，但反而是他閉上眼後面對寧靜的詮釋，「很安靜的，可以聽到自己的呼吸心跳，『黑』是和自己相處的顏色」。

其中，巨型雕塑「小熊」是對兒子形象的溫柔轉化，球體的表面也可以透過反射看見自己，再次和自己對話，而小熊身上的刮痕則是自己刮出來的，這些代表事情的經過，對照原先光滑明亮的表面，更增添了故事的歲月感。

美夢成真的秘訣？絕對不只是閉上眼許願而已



呂英菖與展場中的許願池，他說很靈喔！(圖/台灣英文新聞)

創作透露出藝術家的人生哲學及核心價值觀，作品中常出現許多符號，像是月亮及太陽，那代表時間，也是他對繪畫就是「生活」的體現；茂盛的花開為生命最美好的歲月；在「當我們同在一起」這件小鴨雕塑裡，「許願鳥」象徵友情，代表人生中另一個不可或缺的存在。

在從事藝術這條路上，呂英菖靠著「非主流」畫風席捲台灣藝文界，但他也曾面臨父母的不理解，以及傳統學派對於「寫實風」的追求，他如何堅持下去？「都是試煉！凡事都是一體兩面，最終要面對問題的還是自己，但首先要先捫心自問核心問題：『創作是為了什麼』？」

對呂英菖來說，創作是種平衡內心恐懼的方法，也是在衝突中找到靈感。

挫折都只是試煉，不喜歡的時候理由有千百種。



展場照片(圖/台灣英文新聞)

呂英菖分享，只有激情不太有幫助，「創作」反而比較像跑馬拉松，像是宗教，每天反覆實踐一件事，堅持其實沒有祕訣，因為「再怎麼喜歡都會去做，再不喜歡都會找各種理由」，先把自己整理好，盡本分去嘗試，試過了才知道可能更愛其他的東西。

「畫畫就是生活。一個人的時候，不知道要幹嘛就畫畫吧！」呂英菖用一生畫許願池，被問及「願望到底有沒有成真？」，他說，「人生中的挫折都是試煉，都是成長的過程」，也因此成真與否，似乎就不是這麼重要了，反而「過程」才是最精彩的。

下一檔展覽將於東眼山登場，預計把400X220公分高大的許願池綁在樹上，創作的三天內邀請觀眾共創，希望邀請上千人一起創作，之後可能會在不同地區發展許願池計畫，像是山上，菜市場等。

「移動的願望」將展至9/20，詳情請前往宛儒畫廊查詢。