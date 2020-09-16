2020台灣小鎮款款行主題展走2D漫畫風 首度推出喔熊夢工場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為期3週「台灣小鎮款款行主題展」 快閃展覽今(16)日在台北京站時尚廣場熱鬧登場，今年以鮮明的2D漫畫風格結合70個小鎮攝影作品， 展出包含小鎮1.0及2.0的經典小鎮、客庄小鎮、 國際慢城等攝影作品，呈現出台灣小鎮的多元風貌， 同時也為年底即將推出的小鎮3.0暖身，屆時將推出小鎮100。

交通部長林佳龍表示，台灣是個寶島，觀光局希望透過百款小鎮向國際行銷，讓外國遊客可以來台灣long stay或者是做比較深度的旅遊，這將會為地方帶來經濟和就業機會。

他分享，過去一年多，他走遍台灣各地，發現最美的風景在小鎮。他並期待透過一種資源的盤點、行銷的整合，除了百大小鎮，未來也會推選出國際行銷的10大小鎮。對於還沒有入選的小鎮，觀光局將輔導他們具備可以精緻旅遊的水準。

影片轉載自交通部觀光局youtube

「台灣小鎮款款行主題展」 快閃展覽首次推出「喔熊夢工場」， 現場展售多元的喔熊授權系列商品。另外，活動期間將規劃系列活動包含「小鎮旅遊攝影講座」 、 「與喔熊組長線上遊小鎮」、 「喔熊組長粉絲見面會」以及線上上傳與主題展合照等系列活動。

觀光局表示，只要參加喔熊實體及線上活動就有機會抽中ACE行李箱。 同時活動現場放置了喔熊IG相印機，可以列印出喔熊限定邊框， 還特別設置留言板，在留言板上為自己預約下一趟小鎮旅行。

交通部觀光局為了協助觀光產業從疫情走出來， 透過安心旅遊整合觀光產業推出各項旅遊補助， 同時持續力推台灣小鎮觀光品牌， 像是如火如荼進行的小鎮漫遊護照、小鎮遊戲趣等活動，讓國人重新感受台灣的美，帶動觀光產業復甦， 降低疫情帶來的旅遊衝擊。

照片來源：交通部觀光局提供

照片來源：交通部觀光局提供