製播攜手台灣節目 外交部放送防疫成果受新南向國好評

外交部田政務次長（站立者左7）、菲律賓主持天王、也是聯合國和平大使Rovilson Fernandez（螢幕左下）及人氣主持兼部落客Val... 外交部田政務次長（站立者左7）、菲律賓主持天王、也是聯合國和平大使Rovilson Fernandez（螢幕左下）及人氣主持兼部落客Valerie Tan（螢幕右上）、越南知名女星Dam Phuong Linh（螢幕右下）、泰國新生代主持人Yepun Thanat Thanajirachai（螢幕中下）及馬來西亞氣質才女 Sherry Ibrahim（螢幕左上）於會後與四國在台留學生們一起合影(翻攝自外交部網站)

為強化宣傳我國新南向政策成效，達到「以人為本」的政策目標，外交部上（108）年與菲律賓、越南、泰國及印度等四國主流電視媒體合作，針對當地民眾特性及喜好，以當地國語言製播「攜手台灣（Embracing Taiwan）」國情節目，節目播映後在國內外甚獲好評，總計四國收視人數超過8,800萬人。

本（109）年度外交部再度與菲、越、泰、馬來西亞等四國合作，特別以我國防疫成就為拍攝主軸，輔以政府推動的「5+2產業計畫」、「前瞻基礎建設計畫」、「一國一中心」及「六大核心戰略產業」等施政方針，以遠距視訊方式製作節目，全方位呈現台灣風土人情、防疫新生活樣貌及傲人的科技創新與產業應用成果。

9月15日特別在台大社會科學院國際會議廳舉辦「攜手台灣」新節目發布記者會，由外交部政務次長田中光蒞臨致詞，並與前述四國知名主持人，包括菲律賓主持天王、也是聯合國和平大使的 Rovilson Fernandez及人氣主持兼部落客 Valerie Tan、越南知名女星Dam Phuong Linh、泰國新生代主持人 Yepun Thanat Thanajirachai與馬來西亞氣質才女 Sherry Ibrahim及各國製作團隊以視訊方式共同參與。

「攜手台灣」每國節目各2集，每集長度約22分鐘，均以HD高規格畫質攝製。但由於本年武漢肺炎（COVID-19）疫情肆虐，各國拍攝團隊無法來台取景，因此特別改以遠距視訊方式製作節目，將我國因應武漢肺炎的各項防疫措施、與他國合作的防疫工作及提供新南向國家口罩等外交作為納入節目，藉以彰顯台灣在疫情防堵、人道援助及國際醫療參與（Taiwan Can Help）的新典範。

「攜手台灣」新節目自上（8）月起陸續於各國主流電視媒體黃金時段播映，希望透過本次電視合作專案，將台灣多元風貌呈現在新南向國家觀眾眼前，以深化各該國民眾對我國的瞭解與認識，奠定進一步推動及落實雙邊交流與合作契機。（新聞轉載自新住民全球新聞網）