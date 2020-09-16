大馬新住民來台灣學習電影 夢想製作民族融合紀錄片

來自馬來西亞檳城的吳家慶，祖先是來自潮州的閩南人，因為在就讀學院（相當於臺灣的專科學校）時期到電影公司實習，聽聞曾經留學臺灣的公司前輩與同事訴說臺灣的好環境，進而透過申請雙聯生來臺留學。

目前住在臺北並就讀於世新大學廣電系電影組的吳家慶，來臺已經兩年多，由於原本在大馬就是主修電影相關課程，當他聽到有人推薦臺灣留學的訊息以後，就透過臺灣駐大馬的機構申請留學手續。他說，臺灣的學校比起馬來西亞的學習環境優良，不但器材先進、師資完整，在拍片制度的觀念上也很創新，讓他很滿意這裡的學校生活。

吳家慶覺得臺灣的生活環境非常便利，可以在便利商店完成大部分的事情，更稱許服務業以客為尊的精神，他說，雖然沒去過很多國家，但相較於大馬服務業愛理不理的態度，以及到香港旅遊時遭餐廳人員冷漠對應的經驗，覺得同樣是華人的臺灣卻能有這麼好的服務，真令他感到意外。

另外，吳家慶在親眼目睹臺灣的總統大選以後，對於臺灣的民主制度感到羨慕。由於馬來西亞的人口分布上，約有七成的馬來人，兩成華人，另外還有不到一成的印度人以及其他民族。雖然也有公開的選舉制度，但往往透明度不夠，讓大家懷疑選舉的結果是否公平。

因此，他希望未來馬來西亞的青年也可以像臺灣青年一樣，關心國家的發展，建立更堅實的民主制度。

吳家慶還說，因為馬來西亞是個多種族的國家，在政治上雖然由馬來人掌握大權，但就他自己的朋友圈裡面，是不分馬來人、華人還是印度人，大家都可以成為好朋友。所以，他想在未來可以拍出一部記錄各種族融合在一起的紀錄片，讓大家看到政治以外，大馬是個融合多民族文化的一個希望國度。（新聞轉載自新住民全球新聞網）